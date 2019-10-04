《品中資－羅國森》中港消費股命運大不同

《品中資》修訂《逃犯條例》引發的風波持續接近４個月，不但沒有平息跡象，而且還有不

斷惡化的趨勢。

本周二（１日）是中華人民共和國成立７０周年的日子，即國慶日；但在香港，一早已有網

民發動，要將當日演變成「國殤日」，即有人要在當日死。

結果，當日全香港火頭處處，儼然一個城市殺戮戰場。最後，預言某程度上實現了，因為荃

灣「終於」發生了防暴警察，以實彈射擊一名暴力示威者，後來知道，該示威者是一位年僅１８

歲的中學生。

幸好，該名青年經搶救後已經渡過危險期，但香港彷彿也被這一槍擊中，不同的是，香港的

情況仍然危殆，各方仍未找到辦法救治。

國慶當日，全港大部分地鐵站關閉，而大型商場也宣布停業一天。十一黃金周假期，本來是

中港兩地的消費旺季，但在香港，踏入第三季以來，來港旅客已經大減，而１０月第一日的假期

也被逼休市，零售業的損失有多慘重，大家可想而知。

在這個「寸步難移」的日子，我只好留在家中看資料和做研究。適逢第三季股市結束，我急

不及待翻看相關的統計資料。

我翻看今年首三季港股的表現，尤其是跟第二季比較，恆生指數和國企指數都下跌大約８％

。但如果單計９月份，恆生指數反彈了１﹒５％，而國企指數則微跌１％左右，反映９月份的形

勢其實沒有再惡化的，這可能因為中美貿易談判有轉機，以及政府正式撤回《逃犯條例》的修訂

（當日恆生指數反彈近千點）所致。



＊優質收租股排跌幅榜末＊



正因為中美貿易談判有轉機，內地股市在今年第三季的表現也比想像中好，上證綜合指數在

今年第三季只是微跌２﹒５％。如果單計９月份，更輕微反彈了０﹒７％。

不過，我最感興趣的，還是個股的表現。原來，在藍籌股的跌幅榜中，排榜末的兩隻股票是

九龍倉置業（０１９９７）（下稱九倉置業）和太古Ａ（０００１９）這兩隻優質收租股。前者

下跌兩成二，後者更是第三季跌幅最大的藍籌股，下跌兩成四。

九倉置業擁有銅鑼灣時代廣場和尖沙咀海港城這兩個旗艦商場，再加上鑽石山荷里活廣場。

至於太古Ａ，雖然出售了又一城商場，但仍擁有太古城中心商場，再加上她持有國泰航空

（００２９３），遊客減少來港，自然會對航空業造成衝擊。

除了藍籌股之外，我也翻看擁有崇光百貨的利福國際（０１２１２）（下稱利福）和銅鑼灣

大業主希慎興業（０００１４）（下稱希慎）的股價表現。崇光百貨和希慎廣場座落於銅鑼灣軒

尼詩道的黃金地段，這路段正是大型示威遊行的必經之路，因此，每當有示威遊行的日子，這地

區的生意便大受影響。

原來，這兩隻股票在第三季的跌幅，比藍籌的九倉置業和太古Ａ有過之而無不及。希慎第三

季下跌兩成二，而利福更跌兩成六。以上股票的表現，可說完全反映過去３個月本地零售業的形

勢！

除此之外，一向是本地消費股代表的莎莎國際（００１７８）和周大福（０１９２９），第

三季的表現也不好，但沒有想像中差，前者跌一成七，而後者則跌兩成。同樣地，單計９月份，

莎莎是有反彈的，上月份該股回升了一成二（可能跟撤回修訂《逃犯條例）大關）。至於周大福

，９月份沒有回升，但跌幅也放慢了，只跌２﹒８％。



＊內需股獨霸國企升幅榜＊



事實上，以上幾隻零售相關股份的股價，都已經跌至５２周的低位，或距離５２周低位不遠

了！

另一邊廂，在國企指數的第三季排名榜中，十大升幅的股份當中，有３隻是保險股，兩隻燃

氣股，其餘分別是體育用品股、醫藥股、汽車股、啤酒股和銀行股，可以謂內需概念十足（見附

表）！

這邊廂，香港零售消費行業可能因為今次社會事件而出現結構性轉變，即是香港已經不再是

一個安全城市；從此之後，無論中外遊客都減少來港。而另一邊廂，內地卻因中美貿易摩擦加劇

而加大刺激內部需求，令兩地的零售消費股有著截然不同的命運。

如是的話，大家應該想到，投資重點應該集中中資的消費股，而棄本地的消費零售股了！《

經濟通通訊社資深分析員 羅國森》





股份代號 股份名稱 收市價 收市價 第三較第二季

６╱２８╱１９ ９╱３０╱１９ 升╱跌幅

第二季 第三季

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０２６２８ 中國人壽 １９﹒２４ ２８﹒８０ ４９﹒６９％

０１０９３ 石藥集團 １２﹒６０ １５﹒７４ ２４﹒９２％

０２０２０ 安踏體育 ５３﹒６５ ６４﹒８５ ２０﹒８８％

００４８９ 東風集團股份 ６﹒４０ ７﹒４５ １６﹒４１％

００２９１ 華潤啤酒 ３７﹒１０ ４１﹒５５ １１﹒９９％

０２３２８ 中國財險 ８﹒４３ ９﹒１５ ８﹒５４％

０２６８８ 新奧能源 ７６﹒００ ８１﹒１０ ６﹒７１％

００３８４ 中國燃氣 ２９﹒０５ ３０﹒３０ ４﹒３０％

０１６５８ 郵儲銀行 ４﹒６４ ４﹒７８ ３﹒０２％

０１３３９ 中國人民保險 ３﹒０５ ３﹒１４ ２﹒９５％

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