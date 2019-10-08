《缸邊隨筆－張嘉碩》抄底？

《缸邊隨筆》上周提出大家不要嫌錢腥，不要以為揸現金就是不投資。任何一位頂級的基金

經理，都是要平衡「揸錢」與「揸貨」的比例，所以「揸錢」也是投資之一。

基金界有限制「揸錢」的比例，一般是只持有１０％現金，目的是避免基金經理只揸錢而不

揸股。但當你自己作為自己的基金經理時，要揸幾多成現金，是你個人自由，但起碼如你上周多

持了現金，今日你應無擔憂、無遺憾。但港股經過一周的下跌，現在可否抄底了？答案是：未。

到此，讀者可以轉台了。但如想知原因，就要繼續看下去。

１﹒反蒙面法能否起到止暴制亂，只要港亂能平，就是可以大抄底時。

２﹒但如港亂未平，但只要能減少，就可以因應外圍形勢轉好或差，而在「錢」與「貨」中

進退。

３﹒今周，投資者可能會關注上周五（４日）的美國非農就業數據，但建議各位可以暫擱一

邊，因為：

大勢是職位增長會趨少，因為機械人會大量出台。

農業機械化後，第一產業的農民失業，轉到工廠打工。

工廠自動化後，大量第二產業的工人亦失業，而轉投身服務業，由揸的士到做醫護到做金融

業都有，所以今時美國的服務業從業人員眾多，但機械人來了。

美國Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ＆Ｃｏ有報告，謂金融業今時每年投資逾１５００億美元，去

發展人工智能或機械人去做今時人手工作，他們估計到２０３０年，有２至３成銀行職位，約２

０萬個職位會被削。１０年削２０萬個職位，每年削２萬個職位，再加上配套的服務職位如快餐

店、酒吧、的士的削減，美國的服務業前景怕不會太好；２０２０年之後，美國的服務業，即第

三產業亦將步第一產業和第二產業，會面臨削職位潮。

４﹒當就業職位減少時，社會消費亦會減少，將會影響到美國國內消費。美國公司的盈利分

兩大類：來自國外，如蘋果手機，和來自國內，如麥當勞。盈利來自國外的公司因為特朗普貿戰

，已受削減，當國內消費一轉弱，則盈利來自美國國內的公司，業績也不好看。摩根士丹利等公

司，對美國公司未來數季的盈利作了估計，都是對盈利前景不敢看好。

５﹒但為甚麼美股又不見大跌？一個可能原因是公司回購股票量上周大增。奇怪？



＊管理層在拋售＊



近數周公司回購確勁升，但估計到今年年底會大幅減少。公司回購大增原因是：美國公司發

債量近月大增，息平，公司發債去回購自己公司的股票；不過，這個公司回購不是好東西，因為

管理層在拋售，整個故事可能解讀為，管理層為讓自己出貨出得好價，就由公司發債，托起股票

，自己走貨。公司發債是有個限量的，這就是圖五所示，到今年年底時，美銀美林所作出的公司

回購股量的估計：跌。後果如何？



＊美股若跌環球受累＊



走勢技術上，美股標普５００指數正處於個大型的擴散喇叭形走勢，以及個上升楔形走勢。

如果在未來數周，美股標普未能上破綠色線及紅色線的頂，就將有機會回下，而下跌幅度，按擴

散喇叭形走勢，是回至綠色線的下支持，而按上升楔型走勢，就是回到起始點，這個跌勢如出現

，環球股市都受累。

那麼美股標普又是否一定跌到頭崩額裂？一個破解法，是今周中美貿談有確切成果－這樣就

或可破頂，又或不談崩，續談－這樣就跌與升都「等陣」。基此，建議大家如要抄底都宜「等一

陣」。《資深投資者 張嘉碩》

