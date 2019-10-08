《匯市縱橫－蕭啟洪》錯與對，是與非

《匯市縱橫》對於現今是非，是非是是非非，是與非對錯，對錯對對錯錯，對與錯又有誰能

說得清？在不清不楚的關係中，人不是沒有對錯之分，乃是分不清對錯。人們總會覺得，對都是

自己一方，錯都是別人的；俗語有話，「公說公有理，婆說婆有理，自己總有理」。這句話聽起

來合情合理，未知你可有同感？但這樣想的人太多了，我就是其中一個，相信你也不例外。



實際上，兩個觀點不同的人可以用同樣一句有道理的話來證明自己是對，而別人是錯的；人

們通常不會真正地認同真理而否定自己。每一個人都會認定自己是真理，那麼就會有冒牌的真理

，都說別人是錯的，這樣便變成了自己主觀是非錯誤的判斷。比方說，筆者自少的老師常教導學

生要亮起綠燈才可以橫過馬路，但事實上總會有很多成年人漠視交通燈訊號，便橫衝直撞。當道

理與實際生活不一致時，孩子們往往會覺得無所適從，索性以自己的一套原則和量度是非的標準

行事。那就會很容易出現問題，令「是」與「非」觀念也就在潛移默化中日漸形成了。



人若是以自己為標準就會有雙重標準，以自己的觀點為是，最終自己所幹的事將會自打耳光

自相矛盾，除非你是真理的本身，又或者你就是神。如今「指鹿為馬」的人多，「人云亦云」的

人也不少。很多時候，決定一個人人生高度的不是學歷、背景、資歷、經驗等，而是看事情的角

度。有如許多人發現一幅畫換不同角度看，就會看到不同的畫面；同樣的，一件事情發生了，不

同的人會用不同的角度看待這件事。誰對？誰錯？試試換個位置思考，你可能會獲得意想不到的

快樂、幸福。在一個沒有君子的世界，能承認自己不是君子就是君子了，反省自己不是好人就是

好人了，每個人都可以把歌譜說得動聽，但唱起來時就不是那個味兒了，誰都會說仁義道德，難

道你會說就證明你就真的仁義道德了嗎？



＊美國的雙重標準＊



在國際社會交往中，一些西方國家憑藉其在國際社會中的優勢地位在國內國外政策中奉行雙

重標準，其中以美國最為典型。美國一直以來都手握雙重標準做事，無論在貿易、債務、規則、

人權等領域大放厥辭，並舉例指美國在世界貿易組織規則問題上是最大的「不守規矩者」，但美

國一些政客卻顛倒黑白，指摘中國破壞世貿規則；另在全球氣候變化問題上，明明是美方拒絕在

共同文本中提及「氣候變化」，導致北極理事會部長級會議２０多年來第一次未能發表聯合聲明

，但美方卻指鹿為馬，稱中俄兩國才是對北極造成生態損害的破壞者。



受到貿易保護主義抬頭，就不僅是中美兩國的角力，其他國家都必須被逼選邊站，這將改變

國際自由秩序架構。與此同時，為了抗衡可能的經濟放緩，逼使各大央行再度減息或重啟量寬的

選項，但鑒於現時環球利率已處於很低水平，貨幣政策的效果來應對經濟放緩或者衰退的能力也

存在著很大的疑問？而長期偏寬鬆的貨幣政策又會否引發諸多的「副作用」呢？而筆者就喜歡換

個角度思考，認為各國決策者不應只依賴某些政策來解決經濟問題，而不採取尋根究柢，說不定

就可以無為而治，因政治不明朗因素才是造成經濟下行的原兇。



佛說：莫問今生對錯，不言紅塵是非。人生就是一個過程，何必計較那麼多，何必爭論不休

。人生路漫漫，過去的就讓它過去吧。倒不如一笑而過，一筆帶過，是非之間，也是快樂。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５８０，止蝕１４５０。



歐元：早前建議候高於１﹒１０５０沽出歐元兌美元已成交，現目標為１﹒０８５０，止蝕

１﹒１０５０。



澳元：本周建議候高於０﹒６８２０沽出澳元兌美元，目標０﹒６６２０，止蝕

０﹒６９２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

