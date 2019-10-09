《拆局麒想－林嘉麒》大行唱淡本地銀行股，匯控擬瘦身可抵禦寒冬

《拆局麒想》摩根士丹利發表研究報告，大劈本地銀行股目標價，匯控（００００５）由

「持平」下調至「減持」，目標價由７０元減至５１元，恆生銀行（０００１１）由１７５元減

至１４０元，渣打（０２８８８）由５７元下調至５２元。大行下調行業個股目標價是平常事，

不外乎是估值過高，前景看淡等原因。本地銀行股年內股價已調整不少，有部分投資者認為是估

值平，息率算吸引，而大摩現時加多腳，箇中原因值得思考。



＊超高盈利時代終結＊



今次報告標題為「Ｆａｒｅｗｅｌｌ，Ｓｕｐｅｒ－Ｎｏｒｍａｌ

Ｐｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔｙ」唱淡銀行股，指本港經濟放緩、低利率及由於有虛擬銀行的加入

令市場競爭加劇，因此將香港銀行業的評級下調至「謹慎」，亦下調本港銀行今年及往後的盈利

預測，較２０２０至２０２１年的一致預期低約１５％至２０％。



其中副題為「超高盈利時代的終結」，直指第二季盈利放緩，同時面對信貸成本的上升，銀

行的淨利息收益率（ＮＩＭ）將於２０１９年至２０２１年有明顯收窄。事實上，香港及環球經

濟情況不明朗，未來整體貸款需求將逐步轉弱，加上信貸質素轉差，是投資者要擔心的。



＊匯控５１元下可吼＊



報告簡單概述了本地銀行股未來所面對的本地情況，確實，盈利短期必定受經濟環境所影響

，而香港局勢發展暫時並不容易估計，惟業務依賴不單止於香港，而盈利可透過成本控制的匯控

，股價回調亦造就入市機會。筆者在８月７日的本欄目曾以息率回報及過去走勢推算匯控在

４５元水平是「抵」。今次大摩唱淡至５１元，此價是其認為的合理水平，與筆者推論的理據沒

有抵觸，建議靜待４５元至５１元吸納。



有別於其他銀行股，匯控多年來透過「瘦身」均可保盈利。近日有傳匯控擬「加碼」再裁減

最多１萬名員工，以進一步控制成本，而早於８月初前行政總裁范寧辭任當日，集團亦宣布了裁

員計劃，消息或者是屬實。首先，匯控今年中期業績的成本效益比只有５６﹒７％，較２０１８

年年中的５９﹒２％為低。前行政總裁歐智華於２０１１年１月上任後，當時員工人數２９﹒６

萬人大減至其２０１８年２月退休時的２２﹒８萬人，成本效益比由２０１０年的５０﹒９％，

曾大幅改善至２０１７年度的６２﹒８％，亦因此支撐著當年的盈利。



＊控制成本可保盈利＊



有傳現時臨時行政總裁祈耀年正尋求成為正式的行政總裁。祈耀年從前曾主管亞太區業務，

對盈利敏感度有極高關注。面對未來收入的困局，假如由祈耀年接任，有傳今次裁員以歐美市場

的員工為主的話，成本效益比或會有更大幅度改善。長久以來，匯控於歐美市場的成本效益比遠

比亞太區為差，絕大部分盈利也是由亞太區業務所貢獻。歐美裁員後，匯控整體成本效益比從前

更有明顯改善。近年匯控的僱員報酬與福利支出再次接近１００億美元，高達９２﹒５５億美元

，員工人數整體減少，惟支出欲不斷增加，某程度上與增加了合規部門人手有關。企業盈利的改

善，當然不是以控制成本為先，惟面對現時困境，亦是匯控能力範圍內，相信保著了盈利外，維

持派息能力了，也可以得到股東的支持。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

