《行內行外－梁崇讓》金融證券業不要「濫炒」

《行內行外》香港證監會漠視一眾證券團體的延期要求，如期於上周五（４日）實施收緊證

券公司孖展《新指引》，雖然有業界人士急晤財經事務及庫務局局長劉怡翔，但估計有關當局對

一直奉公守法的證券經營商不會手軟讓步，而近期示威黑衣人的攬炒行動持續，料業界的營商環

境更為惡劣，現時只寄望證監會可以遵守承諾，對個別未能即時符合要求的證券公司不要一刀切

「濫炒」，並以酌情處理。



＊後知後覺＊



至於有業界人士認為證監會的措施實行後，可能會觸發斬倉潮，但筆者認為這似乎已是後知

後覺了，所謂股仔的斬倉潮其實在去年尾已開始。近半年多來，市場上出現驟然暴跌的股份數目

已不斷增加，而這種現象在過去的《行內行外》文章中已多次述說，也提醒業界人士關注，新例

實施對行業的影響，可惜業界代表和組織並不太在意，因此一直並沒有人倡議把業界組織起來，

向有關當局作出投訴和提出反對，更不用說會採取進一步的抗議或示威行動，強烈反對該措施的

推行。



直至近幾個月，黑衣人暴力示威活動愈演愈烈，據聞已有資金開始撤離香港，部分證券公司

老闆才恍然大悟「走資」殺到埋身，因此直至《新指引》實行日的前幾個星期，才有業界代表和

組織高調公開表示不滿，這種情況只會給人有臨渴掘井的感覺，還是其行動只是為了向業界作一

個交代吧！



＊有價無市＊



雖然如此，事實現時大部分證券公司一直沿用財政資源規則的申報制度，公司也有做足風險

控制，若是證監會對某公司的財務有所懷疑，基本上已要求該公司每日都要提交公司的銀行戶口

帳目和申報財政資源規則，因此如有任何風吹草動，證監會已可第一時間洞悉，並可採取必要的

行動，所以近年鮮有證券公司出現財務問題，這足以證明現時監管制度的有效性。



一直以來，業界人士對有關當局所推行的制度都是逆來順受，就算是如何不滿，也只是擺擺

姿態便過去了，從沒有進一步積極反對或進行示威活動，加上業界團結性不足，俗套一句說：「

就是給人睇死！」造成大部分本土證券公司老闆怨聲載道，看淡行業前景。



據市場人士消息指出，持有１、４、９號牌照的證券公司放盤叫價，已由兩年前３０００萬

元跌至現時１０００萬左右，雖然價錢是下跌了三分之二，但由於香港黑衣人攬炒行動繼續，毫

無休止的跡象，大部分買家仍是採觀望態度，這令只持有１號牌的證券公司賣盤變得有價無市，

也不知行業何年何月才能見到青天？



＊南轅北轍＊



除了證券公司賣盤價錢下跌外，上市公司的殼價也同樣急跌，在有關當局嚴苛政策不斷的打

壓下，上市公司在缺乏資金運作，股價自然受壓，同時影響公司的總市值和借貸成本，令殼股價

格急速下滑。據消息人士透露，現時主板殼價由高峰期的七億至八億，跌至近期兩億元左右，而

創業板的殼價更無人問津，這樣的局面是否真是有關當局樂於見到的嗎？



筆者已多次批評有關當局所推出的政策和措施，實難令出現財政危機的上市公司尋找白武士

來打救，這將導致原本來港上市的中小型公司的意欲減少，轉而往美國納斯達克上市，在現時香

港的政治局勢和經濟環境，有關當局真有點自討苦吃，最慘的是持有停牌公司股票的小投資者，

公司賣殼的最後一線復活希望也幻滅了。



相反，傳出中國內地監管當局正研究如何完善內地創業板發行上市、再融資和併購重組等制

度，並表示創業板有望實行註冊制，最令人關注的是，內地當局對企業借殼上市持開放態度，這

意味創業企業較容易到資本市場得到融資，現時兩地資本市場的取態似乎是南轅北轍，內地設立

科創板和開放融資市場，但香港市場則收緊企業融資渠道，確實令人費解！究竟是香港在倒退，

還是內地過於急進呢？



＊項莊舞劍＊



後記：早前有報道蔚來上市不久便進行裁減１２００名員工的消息；日前惠普宣布繼續進行

重組計劃，預計未來三年可能裁員７０００－９０００人，即佔總員工約１５％；而匯豐傳出再

有裁員計劃，可能涉及１萬人；由於智能手機競爭激烈，三星電子也宣布將關閉在中國惠州最後

一間工廠，關閉自然要裁員，可見明年全球經濟前景不容樂觀，出現裁員潮更是無可避免了。



面對未來全球經濟的風雨飄搖，香港現還有黑衣人示威的攬炒行動，繼政府取消灣仔國慶晚

會和維港國慶煙花匯演，原定今月舉行的香港單車節及香港美酒佳餚巡禮也因黑衣人肆虐而決定

取消；剛過的十一黃金周，訪港旅客和零售業生意急跌五至七成，這一切對香港的經濟損失真難

以估計。



雖然特區政府上周五（４日）宣布以《緊急法》制訂《禁蒙面法》，旨意把近期社會持續的

暴亂問題欲遏止下來，但效果並不顯著，多區暴力持續發生，有關當局似乎仍無法止暴制亂。持

續示威活動已令兩大評級機搆降低本港主權評級，更有國際大鱷、外資機構和對沖基金繼續唱淡

港元和港股，無疑在經濟上黑衣人攬炒成功，但這樣下去最大損失的還是香港的經濟和全港市民

，最受害的一定是要供樓、養妻活兒的普羅市民，至於在港鼓吹「港獨主義」更是不切實際，無

論在政治和經濟上，香港根本無條件、無理據獨立，也不會受國際社會承認，況且香港大部分市

民也不會支持，因此香港可以獨立的機會是零，那幕後黑手的真正目的是甚麼呢？會否項莊舞劍

，意在沛公？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

