【科創板】科創板年內提交註冊企業有望超過百家

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》據《中國證券報》引述上交所有關負責人

稱，在首批企業集中上市後，科創板審核總體仍保持高強度、快節奏，以保障科創板股票合理定

價和市場平穩運行。在９月和１０月後，科創板將陸續迎來一批企業上市。

市場人士預計，到１１月上旬，科創板掛牌公司數量有望達５０家，比開市時翻一番。到今

年年底，上交所將審結絕大多數申報企業，屆時提交中證監履行發行註冊程序的企業家數有望超

過１００家。

