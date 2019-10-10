  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/10/2019 08:31

【科創板】科創板年內提交註冊企業有望超過百家

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》據《中國證券報》引述上交所有關負責人
稱，在首批企業集中上市後，科創板審核總體仍保持高強度、快節奏，以保障科創板股票合理定
價和市場平穩運行。在９月和１０月後，科創板將陸續迎來一批企業上市。
　　市場人士預計，到１１月上旬，科創板掛牌公司數量有望達５０家，比開市時翻一番。到今
年年底，上交所將審結絕大多數申報企業，屆時提交中證監履行發行註冊程序的企業家數有望超
過１００家。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/10/2019
鋰電池改變生活 3學者平分化學獎
FOCUS09/10/2019
【FOCUS】誰令港人失去「免於恐懼的自由」?
生財有道09/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生短線宜於11元套利
興證快訊09/10/2019
港股10月開局反覆
國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金