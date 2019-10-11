《陸言堂－陳永陸》本地股估值甚吸引

《陸言堂》受到美國總統特朗普表示，中美最新一輪的貿易談判進展順利，同時謂將會與國

務院副總理劉鶴會面，消息刺激美股大幅上升，港股更一洗過去多日的弱勢，大幅上升

６００點。



＊中美貿談吹暖風＊



事實上，特朗普似乎正在為自己的連任努力，同時希望中國政府可以調查競選對手拜登；在

此情況下，特朗普在貿易問題上作出讓步亦屬正常。與此同時，特朗普亦面對眾多問題，當中包

括可能被彈劾的問題，所以美國態度轉為較為軟化，亦屬正常。反而，市場較為擔心的是中國會

不會因應特朗普現時面對的問題，在貿易問題的取態上，變得強硬。不過，由於中美在現階段都

十分明白，如果貿易問題持續，最終只會令全球經濟陷入困局之中，甚至出現全面衰退的機會甚

高，相信這是兩國均不希望見到的情況，同時中國如果不想達成協議，亦不會在會議前大量採購

美國的農產品。所以，現時看來，中美就貿易問題，似乎達成了階段性的結果，亦非意外。



＊藥業股受惠政策支持＊



今日（１１日）港股升幅最為厲害的股份，絕對是一眾本地股，當然中美貿易問題就算可以

在短期內達成協議，理應對本地股的影響有限，可是近日港股或多或少因為本地因素而積弱，在

局勢似乎有所緩和下，相關股份出現反彈亦屬正常。況且，總結首三季的情況，本地股份亦較為

疲弱，但同時不少的估值已到了一個極為吸引的水平，這亦解釋了為何恆指在２６０００點以下

有不錯的承接力。

而首三季表現最佳的五家藍籌公司，藥業股佔了兩位，因為政策因素支持，而第四位的平保

（０２３１８）則是一個較為傳統的藍籌股，同時在中國人壽（０２６２８）首三季亦只能升１

０％下，平保能升超過３４％，可見其表已是跑贏同業。



＊平保值得吸納＊



事實上，內地保險業的氣氛其實不錯。根據銀保監公布，今年前８月，保險業實現原保費收

入３﹒１萬億元（人民幣．下同），按年增長１３﹒１４％，財產險原保費收入７６８６億元，

按年增長８﹒１６％；人身險原保費收入２﹒３３萬億元，按年增１４﹒７８％。不過，氣氛理

想，不代表所有保險股都可以受惠，如果從中期業績去分析，平保一定是最受惠的一家。另外，

銀保監會表示，為提升銀行保險機構消費者權益保護工作水平，營造公平公正的市場秩序，切實

維護銀行保險消費者合法權益，決定組織銀行業保險業開展侵害消費者權益亂象整治工作，以銀

行保險機構自查為主，監管部門適時開展督導和抽查，這個消息對一些小型的內險股當然有影響

但在行業內屬龍頭股，加上前景仍然十分理想，現價絕對值得吸納。

《獨立股評人 陳永陸》

