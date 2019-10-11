《經濟通通訊社１１日專訊》新地（０００１６）表示，就近月連串社會事件對零售業帶來
的影響，公司一直與各商戶保持緊密聯繫，並仔細評估事件對不同行業、不同地區商戶的影響。
新地稱，會按個別商戶的實際狀況，提供適切的協助，以共渡時艱，包括考慮提供紓緩各種
經營壓力的措施。由於連日來旗下商場多家商戶遭受不同程度破壞，旗下物管公司已積極提供協
助，令商舖盡快修復設施，繼續營業。
新地並呼籲，政府為大小業主以及商戶提供紓困措施，共同應對行業現時面臨的情況。
11/10/2019 19:07
【紓困措施】新地（１６）考慮向商戶提供紓緩經營壓力措施
《經濟通通訊社１１日專訊》新地（０００１６）表示，就近月連串社會事件對零售業帶來
的影響，公司一直與各商戶保持緊密聯繫，並仔細評估事件對不同行業、不同地區商戶的影響。
新地稱，會按個別商戶的實際狀況，提供適切的協助，以共渡時艱，包括考慮提供紓緩各種
經營壓力的措施。由於連日來旗下商場多家商戶遭受不同程度破壞，旗下物管公司已積極提供協
助，令商舖盡快修復設施，繼續營業。
新地並呼籲，政府為大小業主以及商戶提供紓困措施，共同應對行業現時面臨的情況。
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