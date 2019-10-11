《日入而息》中美貿談順利，二手樓價指數創半年低，港股升六百點

《今天重點》﹡特朗普指美中首日談判進展非常順利，周五將晤劉鶴；特朗普周五晤劉鶴，

耿爽：希望此次磋商取得積極進展

﹡中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒７％七連跌，創２５周新低；

﹡報道指長實（０１１１３）以逾４０億元人民幣出讓大連項目予融創中國；

長實回應出讓大連項目：半年前達成協議出售



《即日市況》﹡憧憬貿談有進展，港股收升６００點報２６３０８，成交９８６億元



《深滬股市》﹡環球回暖滬指收升０﹒８８％，累計全周漲２﹒３６％



《美元匯價》﹡英鎊趁美元下跌強烈反彈，惟後市不宜高追；歐元最新報１﹒１０４６╱

４７，日圓最新報１０８﹒３４╱３７



《公司資訊》﹡ＬＶＭＨ表示本港８、９月銷售額下降４０％，有信心市場可康復

﹡中銀航空租賃（０２５８８）第三季度飛機利用率為９９﹒５％

﹡硅谷天堂黃金擬來港上市，籌資２億美元

﹡亞太絲路投資（００７６７）短暫停牌，待公布收購合併消息

﹡香港電視（０１１３７）第三季訂單交易額按年增近三成九

﹡國藝娛樂文化（０８２２８）重組方案獲９９﹒９％股東支持

﹡常茂生物（００９５４）下午起暫停買賣

﹡報道指長實（０１１１３）以逾４０億元人民幣出讓大連項目予融創中國；

長實回應出讓大連項目：半年前達成協議出售

﹡渣打表示嚴肅跟進職員洩露客戶資料傳聞，強調重視客戶私隱

﹡華商國際海洋（００２０６）合營公司與印度天然氣公司簽鑽機合同

﹡中國能源建設（０３９９６）首三季新簽合同額按年升１１﹒７３％

﹡永嘉（０３３２２）第三季高級時裝零售同店銷售按年跌１５％

﹡梁啟亨辭任九龍倉置業（０１９９７）董事會董事，１１月１日生效



《國企紅籌》﹡華能新能源（００９５８）９月發電量按年升６﹒４％

﹡新天綠色能源（００９５６）第三季發電量按年升近１４％

﹡中鐵建（０１１８６）據報獲尼日利亞鐵路、港口建設訂單及管理權

﹡華潤電力（００８３６）附屬電廠９月售電量下降０﹒５％

﹡新華製藥（００７１９）收購萬博化工３３％股權，中標價１９４４萬

﹡遠洋集團（０３３７７）９月協議銷售額按年持平錄１３５﹒２億元人民幣



《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）首九個月原煤產量按年增７％

﹡舜宇（０２３８２）９月手機鏡頭出貨量按年升近４４％

﹡長汽（０２３３３）９月汽車銷量按年升１５﹒３％

﹡惠生工程（０２２３６）首９個月新合同總值約１１９﹒７５億元人民幣

﹡常茂生物（００９５４）常州工廠暫時停產，下周一復牌

﹡長港敦信（０２２２９）將於１０月１６日起除牌



《中國要聞》﹡雙十一成５Ｇ營銷節點，蘇寧易購天貓啟動戰略合作

﹡保利地產上月簽約面積同比增１５％，惟銷售額稍降

﹡工信部苗圩稱引導數字經濟和實體經濟融合數字產業化

﹡阿里巴巴將在重慶市建區域總部基地

﹡財政部發文進一步加大授權力度，促進科技成果轉化

﹡國際數字經濟博覽會開幕，河北積極支持數字經濟發展

﹡無錫高架橋側翻事故涉事公司確認，已涉９條法律訴訟

﹡蘇州火速查處貨車超載問題，被網民批評亡羊補牢

﹡人民銀行數字貨幣研究所擬招聘６名研發人員

﹡商務部表示原產日本和台灣立式加工中心反傾銷案延期

﹡浙江設立特色小鎮基金，總規模１００億元

﹡浦東科創母基金設立運行，首期規模５５億元人民幣

﹡國泰君安、中銀國際將在臨港新片區開設營業點

﹡臨港表示努力把特斯拉的審批速度在更大範圍內逐步推廣；臨港管委會表示

力爭把新片區打造成外國人才試驗區

﹡ＭＳＣＩ表示今年中國指數成分股的ＥＳＧ評級有所提升；科創板股票在指

數中納入因子等同其他Ａ股

﹡人行逆回購五連停，累計淨回籠３４００億元

﹡倫交所表示華泰ＧＤＲ交易積極，致力拓中英資本市場聯繫

﹡９月食品價格走勢：豬價持平，蔬菜水果價格環比下降

﹡特朗普稱美中首日談判進展非常順利，周五將晤劉鶴；特朗普周五晤劉鶴，

耿爽稱希望此次磋商取得積極進展

﹡歐盟調查中國傾銷熱軋不銹鋼，已徵收臨時反傾銷關稅

﹡保利地產上月簽約面積同比增１５％，惟銷售額稍降

﹡「十一」長假赴台大陸遊客數創１１年來最低

﹡上海自貿區股權投資基金將推進美元基金在新片區落地

﹡上海銀行與浦東新區國資委簽署金融合作協議

﹡外交部表示新加坡副總理王瑞傑將訪華；再斥美國長期欠聯合國會費，外交

部表示中國已足額繳清

﹡中證監表示明年１２月取消證券公司外資股比限制

﹡上海推進新型顯示產業集群建設

﹡公安機關表示網民造謠人行降息被拘十日

﹡第一太平戴維斯表示上海三季末寫字樓空置率創十年新高；第一太平戴維斯

預計四季度上海樓市成交回暖

﹡上交所表示延後發布上證科創板５０成分指數



《其他消息》﹡李兆波稱首要落實官員問責制，「明日大嶼」難以實行

﹡傳林鄭將宣讀《施政報告》全文，或成站台最長一次

﹡關焯照稱政府不傾向派錢，中產失信心料明年現移民潮；料推租津助基層，

收地無助解決短期房屋問題

﹡投資者賠償制度優化措施刊憲，將提高賠償上限及擴大保障範圍

﹡陳茂波稱港鐵及領展將推出措施協助租戶

﹡政府表示新專利制度將於１２月１９日實施；政府向４項樓宇復修資助計劃

增撥１０５億元

﹡金管局表示９月收到１４２宗銀行投訴個案

﹡零售管理協會籲業主提出減租或免租期措施，共渡時艱

﹡深股通額度全日用１４﹒４億元；滬股通額度全日用３２﹒３億元，陸股通

淨買入逾３７億

﹡曹貴子夫婦被追債１﹒１８億，官頒令還款及交出天賦海灣單位業權

﹡美聯表示本周末預約睇樓量按周回升１﹒６％

﹡中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒７％七連跌，創２５周新低；新盤開價低搶客，

中原十大屋苑周末睇樓量跌２﹒３％



《修例風暴》﹡中國抵制ＮＢＡ浪潮急降溫，環時總編稱不會煽動話題

﹡港鐵表示將軍澳站重開秩序暢順，冀盡快恢復正常服務

﹡領展表示收集商場營運數據，冀盡快為租戶提供紓緩措施

﹡外交部再談ＮＢＡ事件：交流合作重要前提是相互尊重

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