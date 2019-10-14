《真知灼見－溫灼培》本周３項利好消息



《真知灼見》不少西方傳媒，上周五（１１日）均以「中美已達成局部貿易協議」為題大肆

報道，但當細讀特朗普又或《新華社》的言論，又似乎並非這回事。明顯，中美雙方在貿易談判

上確是有一定進展，但相信距離達到協議仍遠。

按照上周五美國總統特朗普所指，經過了上周中美高層次貿易談判後，中美雙方已定出了就

未來制定協議的「框架」。但承認中美雙方仍有很多工作需要做以把協議達成。而特朗普期望可

於未來５星期內與中方達成真正協議。但警告，在這５星期內也不能排除協議被推倒的可能。反

觀中國官媒《新華社》的報道，其則指出中美貿易磋商有實質進展，並會努力向達成協議方向邁

進。



＊特朗普同意暫緩執行中國商品加徵關稅＊



當細讀了特朗普及《新華社》的言論，明顯中美要達成協議仍有長路要走。建議大家投資者

不要被西方傳媒誤導，並對中美貿易談判有著過於興奮反應。不過，鑑於中美談判有所進展，美

國財長努欽已表明特朗普同意會暫緩執行由本月１５日起，對來自中國２５００億美元進口總貨

品加徵關稅，由現行的２５％增至３０％。相信這某程度上也屬利好因素，最低限度不會令事情

進一步轉壞。現市場關注中美兩國元首於１１月１６日，在智利舉行的亞洲經貿合作組織大會

（ＡＰＥＣ）上會面時，會否為市場帶來好消息。



＊儲局每月６００億美元購短期政府票據＊



單憑中美貿易因素，料所能對資產市場帶來的刺激有限。但上周五，大家或許會太過把焦點

集中在中美貿易談判的結果上，忽略了另一同樣重要消息。聯儲局上周五宣布，將會由現在到明

年第二季，每月動用約達６００億美元購買短期政府票據，以增加市場資金流動性。雖然聯儲局

揚言這並非量寬政策，是一些「技術」調節。但筆者如何看，聯儲局這行動也與量寬無異，且動

用的資金不少。過去我們已見識過，當聯儲局愈是放寬貨幣政策，市場資產價格愈能得到支持。

料聯儲局這最新行動對環球資產市場價格同為有利。



＊歐盟本周大會，觀望約翰遜申延遲脫歐＊



或許，更多的利好市場資產價格因素則有機會於本周陸續出現。本周四、周五（１７日及

１８日），歐盟將開大會。如英國未能於本月３１日如期「脫歐」，英國首相約翰遜則必須把握

本周歐盟大會機會，向歐盟申請延遲「脫歐」。如約翰遜一旦落實向歐盟申請延「脫歐」，大家

可想像將能消除市場上的負面情緒，為市場帶來進一步刺激。但話說回來，如約翰遜本周未有向

當然，利好因素雖多，但我們也不能忽略一些利淡因素的出現。上周五伊朗國營電視台報道

，一艘伊朗運油輪於沙特阿拉伯對開的紅海受到襲擊。現在未有組織承認責任，亦未知所使用的

攻擊武器是甚麼。伊朗初步估計油輪是遭受到火箭襲擊。而沙特阿拉伯已隨即否認他們與事件有

關。以伊朗過去的克制，料伊朗不會把事情鬧大。但建議大家也要密切留意當地局勢發展。始終

，中東一旦亂，難免將刺激油價上升。而油價升可對環球經濟不利。

就本周整體美元而言，假使環球資產市場本周是向正面方向發展，使美元的避險功能下降，

這理應對美元匯價不利。同樣情況料亦將發生在日圓匯價上，使日圓有機會向１０９甚至１１０

兌１美元方向進發。相反，本周可多留意商品貨幣。因商品貨幣跟經濟走。當投資氣氛改善商品

貨幣通常可受惠。當中建議澳元上升目標看７０美仙。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

