《融天納地－溫天納》中美兩國是否真的破冰？

《融天納地》中美兩國是否真的破冰，實在有待認證。一系列核心問題其實並未觸碰，特朗

普對華態度是否轉為友好，抑或是表面上的外交公關態度？當然，特朗普口頭態度非常客氣，表

示目前中美關係非常好，並對中國過去３０年的發展給予了極高的贊譽，他還表示將繼續歡迎中

國公司在美國投資。參考記者答問環節，筆者特別節錄部分報告如下：



一、記者問特朗普如何看待美中關係？覺得美國和中國在哪些領域可以合作？

特朗普認為中美關係很好，這種關係在某種程度上可能比以往更好。中美經歷了非常艱苦的

談判，從來沒有過像這樣的談判。他自己平心而論，給予中國極大的讚譽。因在過去２５到３０

年間中國發展得非常好，包括和美國的交往，現在中美正在一起做一些事情，並以公平的方式做

到這一點。特朗普讚揚中國在過去３０年中所做的事情，所取得的巨大贊譽。特朗普表示不怪中

國，反而責怪代表美國的人。現在中美達成了一項協議，特朗普認為將會對中國很好，對美國也

很好。



二、記者問特朗普還歡迎中國企業在美國投資嗎？特朗普表達絕對歡迎。美國正在與中國公

司開展很多業務，必須對某些公司考慮安全因素，美國必須謹慎行事，必須密切關注，就像美國

在中國和中國企業做著極好的生意一樣。過往的態度已經結束了，美國已在逐漸減少這方面的謹

慎。投資會很快又開始建立起來，特朗普認為將會比以前規模更大。



三、在接受記者提問時表示，特朗普表示美國繼續歡迎中國留學生赴美學習，將不會區別對

待中國留學生。近期，中國留學生在申請赴美留學簽證以及在美國學習等方面受到了不同程度的

干擾，引發了留學生群體的普遍擔憂。特朗普表示美國不想讓中國留學生赴美變困難，美國希望

像對待所有其他人一樣對待中國學生。

特朗普還指出美國高校將對中國留學生關閉的消息？不屬實，他本人希望對中國人民傳遞如

下這一點，美國的教育系統是開放的，人們根據他們的才智來到這裏。他表示有很多人才從中國

來到這裏，在美國的大學裏佔據了很多位置，美國希望繼續保持這一點。

特朗普還當場對美國貿易談判代表及美國財政部長強調，他本人認為保持美國大學的開放性

很重要。對此，美方官員回應稱，將落實特朗普本人的相關指導意見。



四、就中美兩國已「非常接近」結束貿易戰的問題上，特朗普認為美國已非常接近結束貿易

戰，目前是一個非常重要的階段。



五、美國商務部１０月７日將２８家中國實體列入出口管制「實體清單」進行製裁，中國外

交部和商務部均對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方盡快將相關中國實體移出「實體清單」

。就這問題，關於特朗普會否叫停近期似乎在不斷擴大的美國製裁中國公司黑名單時，他表示會

查看黑名單，然後美方將確定哪些公司將會在那個清單上。



上述口頭的論述能否成事，言之尚早，最終中美貿易能否達成第一階段的和解協議才是關鍵

，其次，１２月份新一輪關稅是否解除？華為禁令會否終止？舊關稅能否解除同樣重要。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

