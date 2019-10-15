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即市新聞

15/10/2019 09:50

《異動股》本地電訊商投得５Ｇ頻譜，和電漲３％，數碼通升２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》和記電訊（００２１５）現價升２﹒９％，報１﹒４２元，盤
中高見１﹒４５元；成交約３１１萬股，涉資４４２萬元，主動買盤６０％。數碼通
（００３１５）升１﹒７８％，報６﹒８８元。
　　本港５Ｇ頻譜上日（１４日）拍賣，中移動香港、香港電訊（０６８２３）、數碼通，以及
和記電訊成功投得３﹒５吉赫頻帶內合共２００兆赫頻譜，頻譜使用費總額為１０﹒０６億元。
頻譜指配會在明年４月１日生效，有效期為１５年。
　　根據最新結果，中移動以３億元投得６０兆赫頻譜，為４家流動網絡營辦商當中最多，每兆
赫價格為５００萬元，ＨＫＴ、數碼通均以每兆赫５０４萬元投得５０兆赫頻譜，和電則以每兆
赫５０５萬元投得４０兆赫頻譜。
　　現時，恆生指數報２６４８３點，跌３８點或跌０﹒１５％，主板成交１４９﹒７６億元。
國企指數報１０４９３點，跌１４點或跌０﹒１３％。
　　上證綜指報２９９４點，跌１２點或跌０﹒４３％，成交３４４﹒４２億元人民幣。
　　深成指報９７１１點，跌７５點或跌０﹒７７％，成交７６６﹒５４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　和記電訊（００２１５）　　　　１﹒４２元　　　升２﹒９０％
　　數碼通　（００３１５）　　　　６﹒８８元　　　升１﹒７８％
　　香港寬頻（０１３１０）　　　１５﹒１２元　　　升１﹒０７％
　　電訊數碼（０６０３３）　　　　２﹒９０元　　　無升跌
　　香港電訊（０６８２３）　　　１２﹒５２元　　　升１﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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