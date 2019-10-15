《異動股》本地電訊商投得５Ｇ頻譜，和電漲３％，數碼通升２％

《經濟通通訊社１５日專訊》和記電訊（００２１５）現價升２﹒９％，報１﹒４２元，盤

中高見１﹒４５元；成交約３１１萬股，涉資４４２萬元，主動買盤６０％。數碼通

（００３１５）升１﹒７８％，報６﹒８８元。

本港５Ｇ頻譜上日（１４日）拍賣，中移動香港、香港電訊（０６８２３）、數碼通，以及

和記電訊成功投得３﹒５吉赫頻帶內合共２００兆赫頻譜，頻譜使用費總額為１０﹒０６億元。

頻譜指配會在明年４月１日生效，有效期為１５年。

根據最新結果，中移動以３億元投得６０兆赫頻譜，為４家流動網絡營辦商當中最多，每兆

赫價格為５００萬元，ＨＫＴ、數碼通均以每兆赫５０４萬元投得５０兆赫頻譜，和電則以每兆

赫５０５萬元投得４０兆赫頻譜。

現時，恆生指數報２６４８３點，跌３８點或跌０﹒１５％，主板成交１４９﹒７６億元。

國企指數報１０４９３點，跌１４點或跌０﹒１３％。

上證綜指報２９９４點，跌１２點或跌０﹒４３％，成交３４４﹒４２億元人民幣。

深成指報９７１１點，跌７５點或跌０﹒７７％，成交７６６﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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和記電訊（００２１５） １﹒４２元 升２﹒９０％

數碼通 （００３１５） ６﹒８８元 升１﹒７８％

香港寬頻（０１３１０） １５﹒１２元 升１﹒０７％

電訊數碼（０６０３３） ２﹒９０元 無升跌

香港電訊（０６８２３） １２﹒５２元 升１﹒６２％

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（ｋｓ）

