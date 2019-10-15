《匯市縱橫－蕭啟洪》貿談馬拉松

《匯市縱橫》過去周末（１２日），肯亞馬拉松高手Ｅｌｉｕｄ Ｋｉｐｃｈｏｇｅ終於成

功破２，於維也納成為首名用少於兩小時完成馬拉松的人，平均每公里少於３分鐘，隨時一般人

踩單車都無咁快。



老生常談的一句，成功需要經過無數次失敗，聽起來非常老土，但強如「外星人」亦無分別

。Ｋｉｐｃｈｏｇｅ於２０１７年時已經嘗試過一次「Ｓｕｂ２」但未能成功，以２５秒之差飲

恨，今次捲土重來，以３４歲之齡將成績推前到１：５９：４０。



今次創舉縱然並非正式比賽，不會納入正式紀錄，而且又有多名領跑員分成多組協助

Ｋｉｐｃｈｏｇｅ締造歷史，但亦無損其象徵意義。人類極限再度被推高，個人能力和鬥心固然

是核心元素，用幾多錢都買不到。科技同運動科學絕對在背後起極大作用，贊助品牌又可以大收

宣傳之效，樂於大力推動；而剛過去芝加哥馬拉松女子冠軍，亦是穿著同一品牌跑鞋呢！



另一項長途戰：中美貿易會談在周末亦有「中期結果」，情況暫時雖然不太令人鼓舞，相信

３至５周後將有些具體內容公布，但市場似乎頗為受落；股市上升，美債孽息反彈。然而，中美

要達成一個全方位的方案，打破僵局，目前看來幾乎不可能，始終雙方各有各的考量，目標未必

十分一致。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５８０，止蝕１４５０。



歐元：早前建議候高於１﹒１０５０沽出歐元兌美元，已於１﹒１０５０止賺。



澳元：本周建議候高於０﹒６８２０沽出澳元兌美元，目標０﹒６６２０，止蝕

０﹒６９２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

