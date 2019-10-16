《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０２４．８０ 升 ２３７．４４點╱０．８９％
標普５００ ２９９５．６８ 升 ２９．５３點╱１．００％
納斯達克 ８１４８．７１ 升 １００．０６點╱１．２４％
倫敦富時１００ ７２１１．６４ 跌 １．８１點╱０．０３％
法蘭克福ＤＡＸ １２６２９．７９ 升 １４３．２３點╱１．１５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７０２．０５ 升 ５８．９８點╱１．０５％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．８６，歐元兌美元１．１０３６
16/10/2019 07:48
《日出而作》美企季績理想，道指升２３７點，英國望達協議歐股漲
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０２４．８０ 升 ２３７．４４點╱０．８９％
標普５００ ２９９５．６８ 升 ２９．５３點╱１．００％
納斯達克 ８１４８．７１ 升 １００．０６點╱１．２４％
倫敦富時１００ ７２１１．６４ 跌 １．８１點╱０．０３％
法蘭克福ＤＡＸ １２６２９．７９ 升 １４３．２３點╱１．１５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７０２．０５ 升 ５８．９８點╱１．０５％
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