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16/10/2019 07:48

《日出而作》美企季績理想，道指升２３７點，英國望達協議歐股漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７０２４．８０　升　　２３７．４４點╱０．８９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９９５．６８　升　　　２９．５３點╱１．００％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１４８．７１　升　　１００．０６點╱１．２４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２１１．６４　跌　　　　１．８１點╱０．０３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６２９．７９　升　　１４３．２３點╱１．１５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５７０２．０５　升　　　５８．９８點╱１．０５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．８６，歐元兌美元１．１０３６

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