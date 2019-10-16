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16/10/2019 08:03

【修例風暴】美眾議院通過《香港人權法案》，惟仍需待參議院審議

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，法案仍需在參議院
通過，之後再由總統特朗普簽署才能成為法律。
　　法案將要求國務卿每年向國會提交報告，評估香港的自治程度是否足以支持繼續獲得特殊貿
易地位。
　　同時法案還規定對破壞香港基本自由及自治的人士實施制裁，並要求國務院不應根據被捕記
錄，對香港和平抗爭人士拒發簽證。
　　另外，眾議院計劃表決一項法案，停止向香港出口催淚彈及橡膠子彈等人群控制裝備。（ｍ
ｎ）（ｚｚ）

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