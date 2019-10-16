【施政迴響】張智威：政府新策或刺激樓價上揚，恒地現價仍抵買

《經濟通通訊社記者李皆穎１６日報道》特首林鄭月娥公布新一份《施政報告》，重點措施

包括將首次置業九成按揭貸款樓價上限由４００萬元升至８００萬元，同時可申請最高八成按揭

貸款的樓價上限由６００萬元升至１０００萬元，當中包括自用樓換樓按揭。信誠聯席董事張智

威對《經濟通通訊社》表示，此舉是令市場之買家更容易入市，由於市場４００萬元以下樓盤短

缺，部分買家想入場又缺乏按揭貸款，相信政策此政策有助樓市流動，惟他擔心的是壓力測試問

題。他解釋如樓價８００萬元的物業，買家借盡九成按揭，可能要月入六萬多元才能通過壓力測

試，因此受惠人數可能有限。他又解釋，政府進一步釋放公屋數量及「白居二」恆常化，其實對

二手市場影響不大，相信是次按揭政策將會刺激樓價進一步上揚。



＊恆地股價上望百天線＊



另外，早前有傳政府將會利用「收回土地條例」回收農地興建公屋，但是次報告表明政府考

慮回收三類私人土地作公營房屋發展，主要是新界棕地，估計約４５０公頃，與有傳政府向四大

發展商徵收農地有出入。張智威認為，目前本港社會撕裂顯著，政府不希望再新開戰線，與發展

商抗衡，因為「收回土地條例」有機會令發展進行司法覆核，對政府的土地規劃不利，因此才改

為棕地。他估計雖然政府改變收地策略，但仍對恆地（０００１２）有利，因公司於新界北部目

前為持地最大之發展商，他建議現價買入並作中線部屬，目標價先看百天線線，約３９﹒４５元

。



＊港鐵只宜炒區間上落＊



報告亦談及，政府將會加快落實《鐵路發展策略２０１４》，未來一年就三條鐵路邀請港鐵

（０００６６）進行規劃與設計，務求早日動工。張智威認為，新鐵路意味著新一輪地鐵上蓋物

業又再推出，有利港鐵利潤提升。他認為港鐵近期股價反覆下跌，現價入手作短線炒作也適合，

相信股價上落區間在４４﹒５元至４６元之間，但他強調，近期本港社會事件演變嚴重，港鐵股

價相信亦都較為波動，投資者需留意相關風險。



表列部分地產股今日表現：



股份（編號） 現價 現價變幅 今日盤中高位

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恆基地產 （０００１２） ３８﹒６５元 升３﹒９０％ ３８﹒６５元

新鴻基地產（０００１６） １１６﹒２０元 升３﹒８４％ １１６﹒５０元

新世界發展（０００１７） １０﹒８２元 升４﹒６４％ １０﹒９０元

會德豐 （０００２０） ４６﹒４０元 升１﹒４２％ ４６﹒６０元

信和置業 （０００８３） １２﹒２８元 升２﹒１６％ １２﹒２８元

嘉華國際 （００１７３） ４﹒２０元 升１﹒２１％ ４﹒２２元

嘉里建設 （００６８３） ２４﹒７５元 升０﹒６１％ ２４﹒８０元

長實集團 （０１１１３） ５３﹒６５元 升２﹒５８％ ５３﹒８０元

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