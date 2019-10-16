《拆局麒想－林嘉麒》首長國際轉型停車場收租佬，買入穩收高息

《拆局麒想》筆者自去年１０月及今年４月於此專欄點評過首長國際（００６９７）後，公

司股價及營運情況一直在改善。轉型不但在業績上漸見成果，而且派息理想，沒有令投資者失望

。公司近期成功獲得北京首都國際機場停車樓１５年經營權，表現其在中國機場停車運營領域獲

得市場的認可。



今次獲得的經營權是是繼北京大興國際機場停車樓、上海虹橋機場Ｐ１停車樓、貴陽龍洞堡

國際機場停車場之運營權後的新項目，同時表現出公司在停車業務上的協同效應與規模效應。北

京首都國際機場旅客吞吐量位居亞洲第１位、全球第２位，每年高達１億１００萬人次，進一步

穩固了未來收益及增加發展的可能性。



２０１９年是公司聚焦停車資產管理與城市更新業務的第二年。中期業績顯示，停車業務收

入６８６２萬元，按年大幅增長１２３％，期內擁有停車車位５萬個，較２０１７年的２萬個大

幅增加３倍。最近公司簽約北京首都機場停車場車位超過一萬個，合共車位已覆蓋了大興機場、

首都機場、虹橋機場及貴陽機場，逐漸形成機場停車場群組。由於內地停車位資產分散，未有系

統性或大企業作管理，首長國際屬於行業先驅，獨有的營運經驗可吸引更多未來合作的機會，估

計機場、大型屋苑、購物中心或辦公室大樓也是未來合作目標。再者，公司以智慧停車運營，推

出的Ｓ－Ｐａｒｋ品牌有效增加車位及存量車位，可有效提升停車效率，降低運營成本及打通城

市流通。事實上，２０１８年全國汽車保有量高達２﹒５萬輛，而八大城市包括北京、上海、廣

州、成都、重慶、武漢、西安的汽車保有量超過３００萬輛。公司今年年初制定目標１０萬個車

位相信可輕易達成，全年停車收入翻一番問題不大，而已公司計劃到２０２０年目標可累計簽約

１００萬個車位，前途絕對樂觀。



另外，公司業務屬多元方向發展，從而達到穩健的派息政策。自年初宣布驚喜的派息計劃後

，２０１８年度已派息７億元，每股２﹒９仙。以今日（１６日）半日收市價計，息率高達

８﹒９厘。同時，公司已宣布多個業務板塊驅動公司盈利能力持續提升，確保了在２０１９年至

２０２２年的三個年度維持每年不低於７億元的分紅計劃，股東於未來三年擁有高達９厘的股息

回報。



事實上，另一業務城市更新收入亦發展理想，上半年８３６３萬元，按年增長６７％；另外

，持有同系的首鋼資源股權２７﹒６１％，在２０１７年及２０１８年股息率也達１０﹒８％及

１０％，派息比率高達８１％。首長國際現時市值８９億，總資產值１１０億元，現金３９億元

，中期派息２億元。以ＤＤＭ模型估算，現價屬平宜，息率高達９厘，屬於另類的收息股。建議

持貨者繼續持有，未有貨的可考慮於現價開始分注吸納，目標價先看０﹒４５元。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

