《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》科網股的未來，共同期待？

《ＥＴＦ動向》上周四（１０日），美團（０３６９０）股價再創上市新高收９１﹒１５元

，市值突破５０００億元，成為中國市值第三大的互聯網企業。近年來，其實美團並非一枝獨秀

，中美市場科網股上演好戲連連……

中國科網股ＢＡＴＪ勢不可擋：細看這１０年間中國科技股的歷程及股市值的增長也間接反

映了中國科技產業的快速崛起。最為直接的就是ＴＭＴ板塊在資本市場的迅速攻勢。１０年前，

ＴＭＴ板塊上市公司數量佔Ａ股上市公司總數的１５％，到２０１８年佔２０％，分布在電子、

通信、電腦、傳媒等行業。隨著移動互聯網時代的來臨，互聯網廣告自２０１０年起已連續８年

保持３０％以上的增速，縱觀整個行業，從千禧年到２０１８年增長至４８４４億元，僅僅在這

十幾年間可謂是一個大飛躍。

２０１９年全球開啟５Ｇ時代，映射著科技新周期的到來，ＩＤＣ報告顯示，到２０２０年

，超過９０％的企業將會使用多種雲服務和雲平臺，超過１╱３的機構將會建立多雲管理機制。

而ＡＩ智慧的廣泛運用，也將為物聯網生態鏈「添磚加瓦」，這場由５Ｇ所帶來的基礎層建設，

勢必推動應用層發展，催生更多更多的互聯網產業機會，但同時存在更多的挑戰與機遇。

中國是互聯網大國，較有實力的企業，如阿里巴巴、百度、網易、攜程、５８同城等大量科

網公司紛紛在美國上市；而騰訊（００７００）、金山軟件（０３８８８）、阿里影業

（０１０６０）則選擇在港股上市；其他的如網宿科技、東方財富網、國新健康等公司則在內地

上市。

現在香港有些ＥＴＦ主要跟蹤中國互聯網或互聯網相關科技上市公司，持倉目標囊括阿里巴

巴、企鵝帝國、美團點評、東方財富網等多家國內頂尖互聯網巨頭，一定程度上能夠分散風險，

方便投資者參與一籃子互聯網巨頭的發展機會。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管 蕭曉婷》

