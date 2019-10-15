《權證紅盤－朱紅》美團（０３６９０）高位整固

《權證紅盤》中美新一輪高級別經貿磋商上周結束，雙方在農業、知識產權保護、匯率、金

融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得階段性進展。美國取消原定對２５００

億美元中國貨品加徵額外的關稅。中美雙方其後表示有更多工作進行以完成協議，美國財長努欽

預期中美於１２月中達成貿易協議，若屆時沒有協議，逾千億美元中國貨品１５％關稅將會落實

。



＊恆指熊證重貨區２６９００至２７１００＊



恆指上周五（１１日）從２５７００點上升６００點後，升抵２６３００關，昨日（１４日

）再升至２６５００點附近後窄幅牛皮。從恆指牛熊證分布區來分析，恆指熊證重貨區集中在２

６９００至２７１００點中間，大約有１５００張期指合約；而恆指牛證重貨區，集中在

２５２００至２５４００點中間，大約等於１１００張期指合約。



＊上周資金流入騰訊認購證、恆指認沽證＊



過去一周窩輪市場第一大資金流入是騰訊（００７００）的認購證，有約３４００萬元。第

二大資金流入的是恆指認沽證，有２８００萬元。第三大流入的是美團（０３６９０），有

８００萬元。第四大是港交所（００３８８）認沽證，有７００萬元。第五大是平保

（０２３１８）認沽證，有７００萬元。

美團自從９月的中期業績由虧轉盈後，股價節節向上，近日創９３﹒６５元的歷史新高後回

至８７元附近。近日股價站穩１０天線８６﹒４元後，出現反彈。如看好美團，可留意美團認購

證１１６４４，行使價１０１﹒９８元，２０２０年３月到期，實際槓桿５倍。如看淡美團，可

留意美團認沽證２５０８６，行使價６５﹒６元，２０２０年３月到期，實際槓桿４倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

