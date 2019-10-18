《投資觀點－施宏毅》向商品大王羅傑斯取經，三個迎接熊市的部署

《投資觀點》羅傑斯（Ｊｉｍ Ｒｏｇｅｒｓ），一個與巴菲特、索羅斯齊名華爾街的投資

大師，曾與索羅斯共建量子基金，創下連續十年年均收益達５０％的驚人佳績；近年他發表了一

些對未來熊市將至的看法，筆者認為值得跟大家分享一下。

首先，熊市抑或是經濟崩盤時，說到「崩」，暗示了一個極端情況的現象，這也跟泡沫同出

一轍。羅傑斯認為，當聽到人人說「這次不一樣」的時候，便需懷疑泡沫的形成，而只要有泡沫

，遲早會破滅，只是時間的問題。然而，他認為放空泡沫，抑或嘗試追逐泡沫均是非常困難，風

險極高的事；當然，風險與潛在回報的關係往往密不可分，欲捕捉一段可觀的回報，便需從核心

了解微觀的板塊業務，再從宏觀分析環球經濟趨勢。

了解到泡沫的特性、風險後，如各投資者仍然想參與這項投資，便可繼續看下去。

羅傑斯認為，過去十年的指數升幅驚人，但同時環球經濟已顯疲弱，投資的規模已漸漸追不

上實體經濟增長的發展，亦吸引了很多Ｌａｔｅ Ｂｕｙｅｒ進場，形成指數高企的現象。與此

同時，不少國家、企業為了追趕增長，多年來積累的債務已非常嚴重，尤其是一些經濟滿布危機

的國家，以及一些經營不善的企業。

具體來說，羅傑斯認為沽空美國指數是值博率最高之舉，因美國指數逼近歷史高點，亦在環

球上站在相對高的水平；一旦經濟崩盤，美國的急插力度自然會是最強，至於時機方面，他認為

無法準確判斷，只能預算三至五年內會發生。

第二，基於債務嚴重的原因，他會選擇放空垃圾債券（Ｂ、Ｃ、Ｄ級別的），當中還有分成

單獨型及基金型的債券，可自行認識並選擇。企業而言，他無法直接給出建議，只能靠投資者做

足功課，了解企業的基本面情況，以找最弱板塊行業的最弱公司為目標。其次，投資者也可選擇

放空主權債券，以一些經濟實力疲軟、潛在風險高的國家為目標，例如希臘、意大利、西班牙。

第三，買入農產品期貨，例如大豆、小麥、玉米、白糖。他觀察到在股市崩盤前，農產品往

往會靜靜起漲（Ｓｍａｒｔ Ｍｏｎｅｙ），但其後並不會隨股市崩盤，甚至逆市反升。背後的

原理是，這些農產品永遠也有著實際需求，不論用作糧食、能源、飼料也好，而它們始終有一個

合理的價格存在，你難以想像有一天，我們能以１美元購買１００００隻雞蛋的，因此，農產品

市場也會成為投資者的避險資產。

機會往往是留給有準備的人，若熊市真的到來，你又會如何應對？

《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

