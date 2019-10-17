【貿易開戰】特朗普：或下月與習近平會晤後再簽署貿易協議

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，可能要等到在智利於１１月舉行的亞太

經合組織（ＡＰＥＣ）論壇上與中國國家主席習近平會面後，才會簽署與中國達成的任何貿易協

議。

特朗普表示，正在將上周宣布達成的部分貿易協議正式化。而財長努欽亦稱，在兩國元首簽

署協議之前，美中貿易談判代表正致力完成首階段貿易協議的文本工作。

努欽續指，美方尚未接到中國方面邀請，到北京進行進一步貿易磋商，但他與美國貿易代表

萊特希澤準備好在必要時前往中國。（ｍｎ）

