《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，可能要等到在智利於１１月舉行的亞太
經合組織（ＡＰＥＣ）論壇上與中國國家主席習近平會面後，才會簽署與中國達成的任何貿易協
議。
特朗普表示，正在將上周宣布達成的部分貿易協議正式化。而財長努欽亦稱，在兩國元首簽
署協議之前，美中貿易談判代表正致力完成首階段貿易協議的文本工作。
努欽續指，美方尚未接到中國方面邀請，到北京進行進一步貿易磋商，但他與美國貿易代表
萊特希澤準備好在必要時前往中國。（ｍｎ）
17/10/2019 08:15
【貿易開戰】特朗普：或下月與習近平會晤後再簽署貿易協議
《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，可能要等到在智利於１１月舉行的亞太
經合組織（ＡＰＥＣ）論壇上與中國國家主席習近平會面後，才會簽署與中國達成的任何貿易協
議。
特朗普表示，正在將上周宣布達成的部分貿易協議正式化。而財長努欽亦稱，在兩國元首簽
署協議之前，美中貿易談判代表正致力完成首階段貿易協議的文本工作。
努欽續指，美方尚未接到中國方面邀請，到北京進行進一步貿易磋商，但他與美國貿易代表
萊特希澤準備好在必要時前往中國。（ｍｎ）
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