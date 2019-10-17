【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒１億人幣，買建行騰訊沽招行華能

《經濟通通訊社１７日專訊》美國９月零售銷售數據遜預期，市場憧憬聯儲局本月底繼續其

減息步伐，加上，本港新一份施政報告利好本地地產股，整個板塊延續昨日強勢，繼續連同銀行

股帶動港股上升，曾見２６９５６點為四周高位，最終收報２６８４８，升１８４點或升

０﹒６９％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒０９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀

行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣出最多的依次

是招商銀行（０３９６８）、華能國際（００９０２）、融創中國（０１９１８）。

主板成交７２１﹒６２億元減少１２﹒３６％，其中港股通成交１００﹒０５億元，佔總成

交１３﹒２％。



＊北水力吸新經濟股＊



北水買賣股份集中在中資股，未見投入本港地產股及銀行股。建行全日北水淨流入３﹒９億

元，比上日減少１５％，全日股價升０﹒４８％報６﹒３１元。與此同時，北水繼續力沽招行，

全日淨沽出４﹒６６億元，本月以來８個北水交易日子，累計淨沽出達３８億元。招行全日無升

跌收３８﹒５５元。

北水資金亦見投入新經濟股，全日淨買入新東方在綫及平安好醫生（０１８３３）分別約

９０００萬元及４３００萬元，前者股價升５﹒７７％收１５﹒４元，後者跌２﹒１４％報

５９﹒５元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ３．９０

騰訊控股 （００７００） １．３０

新東方在綫（０１７９７） ０．９０

中金公司 （０３９０８） ０．８５

申洲國際 （０２３１３） ０．７４



淨沽出最多港股：

招商銀行 （０３９６８） －４．６６

華能國際 （００９０２） －０．８７

融創中國 （０１９１８） －０．８５

安踏體育 （０２０２０） －０．３２

中生製藥 （０１１７７） －０．１２

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（ｅｃ）

