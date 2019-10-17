《小傳日記》樓市新政策，魚缸繼續發；磚頭佬得米，錢莊見升勢！

《小傳日記》隔晚花旗國孖屐表現牛皮，因為《褐皮書》好似透露出花旗國經濟麻麻地，但

反而對月尾減息預期升溫。魚缸今早高開１４４點之後就繼續攀升，一度掂到２６９５６點升

２９２點，但尾市就開始升幅收窄。大家繼續追捧本地磚頭佬，主要炒《施政報告》新政策，特

別係樓宇按揭同埋土地供應，連帶街坊本地錢莊都炒埋一份。最終恆指收報２６８４８點，升

１８４點或升逾半巴仙，主板成交７２１﹒６２億跌一成二。國貨收報１０５８８點，升５６點

或升逾半巴仙。

內地Ａ場走勢牛皮，上證綜指報２９７７點，跌１點；深證成指報９６４５點，升３點。兩

市合共成交３６１２億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）表現靠穩，微漲不足半巴仙，報２３７銀；ＱＱ

（００７００）無升跌，報３３１銀；建行（００９３９）升近半巴仙，報６﹒３１銀；中移動

（００９４１）早前係香港競投５Ｇ頻譜中最大收穫，股價抽升逾１巴仙，報６６﹒０５銀；

ＡＩＡ（０１２９９）踢高近１巴仙，報７５﹒７５銀。



＊政府撐樓市磚頭佬雪恥，放寬做按揭錢莊升勢現＊



政府份《施政報告》嘅新土地同房屋政策推出之後，本地磚頭佬炒足兩日，瑞信發表報告話

，政策終於放鬆按揭政策，首推恆地（０００１２）同新世界（０００１７），今日股價立即飛

高高，恆地升逾１巴仙，報３８﹒７５銀，新世界飛起近４巴仙報１１﹒１８銀；新地

（０００１６）漲近１巴仙，報１１６﹒１銀；會德豐（０００２０）升近半巴仙，報４６﹒８

銀；長實集團（０１１１３）微升一亳半子報５３﹒８銀。

呢次放寬按揭政策之餘，如果過唔到壓力測試，有指話業主畀多１５巴仙按揭保險就搞得掂

，本地錢莊又可以多返生意做，梗係立即炒返高。大象（００００５）開車抽高逾１巴仙，報６

０﹒９銀；小象（０００１１）飛起近２巴仙，報１６５﹒４銀；東亞（０００２３）微漲近半

巴仙，報１８﹒５２銀；中銀香江（０２３８８）踢高逾１巴仙，報２６﹒９５銀；渣打

（０２８８８）進帳近１巴仙，報６６銀。



＊神州出政策內房繼續撐，物管齊上望二線股最旺＊



早前神州政府又出放鬆限購政策比大家買磚頭，加上又有大行加持，所以今日部分磚頭都識

向上。祖國海外（００６８８）最威水，彈高近２巴仙，報２６﹒２銀；碧桂園（０２００７）

及萬科（０２２０２）齊齊升唔夠１巴仙，報１０﹒８６銀及２９﹒０５銀；新城發展

（０１０３０）同恆大（０３３３３）就唔生性，分別落半巴仙同接近１巴仙，報７﹒８７銀報

１８﹒４８銀。

神州大行中金睇好內地磚頭佬，一班物管佬都唔執輸，跟著個勢一齊炒上，今日尤其係二線

嘅物管佬表現標青。佳兆業美好（０２１６８）同奧園健康（０３６６２）齊創上市新高，靚仔

齊漲逾５巴仙，分別報１６﹒８４銀同５﹒８７銀。永升生活服務（０１９９５）升近４巴仙，

報４﹒３３銀；中海物業（０２６６９）揚２巴仙，報４﹒２７銀；最近一直強勢嘅雅生活服務

（０３３１９）只係升逾１巴仙，報２２﹒４５銀。



＊大行谷唔起藥佬走得疲，人仔見反彈食品佬畀讚＊



早前大行麥格理就話睇好中生製藥（０１１７７）創新藥銷量，將佢提級至「跑贏大市」，

刺激股價破一個月高，但係好景不長，今日倒跌近１巴仙，報１１﹒２４銀。而其他醫藥佬近日

走勢都認真弱弱地，石四藥集團（０２００５）跌逾１巴仙，報６﹒３５銀；藥明生物

（０２２６９）跌唔夠半巴仙，報８１﹒９銀；石藥集團（０１０９３）升逾半巴仙，報

１６﹒９銀；三生製藥（０１５３０）叻仔有得升逾１巴仙，報１３﹒９６銀。

今日人仔又彈返起身，係神州食品佬即刻醒神晒！康師傅（００３２２）鏟高近２巴仙，報

１０﹒７銀；旺旺（００１５１）升約１巴仙，報６﹒３２銀；日清食品（０１４７５）最犀利

，飆近８巴仙，報７﹒１８銀；統一企業（００２２０）同達利食品（０３７９９）就唔爭氣，

一齊碌低約半巴仙，報８﹒３４銀同５﹒１９銀。請請！



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