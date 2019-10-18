《缸邊麗評－熊麗萍》施政報告放寬樓按，對樓價及地產股有刺激？

《缸邊麗評》一如預期，特首林鄭月娥任內第三份《施政報告》用了不少篇幅講述土地及房

屋供應問題，未來將透過各種形式增加土地供應，包括運用《收回土地條例》，收回私人土地興

建公營房屋，亦將發展包括位於屏山及藍地一帶棕地。務求以短中長期增加公、私營房屋需求。

另一焦點是放寬由香港按證保險公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，消息令本地地產股在過去

兩日連續上升，但支持力仍不足夠。



放寬措施是調高首次置業人士申請九成按揭貸款的樓價上限，由現時４００萬元提升至

８００萬元，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限則會由６００萬元提升至１０００萬元。上

述措施主要是因應樓價已累積一定升幅，４００萬元上限已不合時宜，將上限調高至８００萬元

是較切合市場的做法，並可令買家較容易入場。在新修訂之前，二手市場買家基本上要支付四成

首期，根本不容易入場，而一手樓則有地產發展商提供二按，買家較容易進場，令二手樓巿場在

過去一年多基本上冰封。新措施至低限度可為首置人士提供二手市場的選擇，二手物業單位成交

有望增加，也為業主提供換樓機會。



上述因素令本地地產股在過去兩日連續上升，並成為接力推高恆指的主要板塊。但昨天

（１７日）尾市地產股升幅普遍收窄，反映投資者仍是偏向趁高位套現，信心並不足夠。筆者認

為本地樓市及股市表現仍視乎目前政治社會事件的發展，若示威活動不致進一步惡化，有助穩定

市場信心，但本地物業市場要真正改善，仍視乎經濟表現及就業市場情況，若失業率逐步增加，

即使放寬按揭樓價上限，亦不足以令買家放心入市。但另一方面，環球各央行繼續減息應對經濟

增長放緩，而美國聯儲局最近亦表明由現在至明年第二季，每月買債６００億美元，寬鬆貨幣政

策可避免樓市出現下滑。



筆者認為中美貿易問題難以短期內解決，本港經濟料繼續受負面影響，亦阻礙投資者買樓意

欲，因此，《施政報告》有望令二手市場交投解封，但對樓價及地產股刺激作用不大。

《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》

