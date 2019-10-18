《陸言堂－陳永陸》港股大幅調整壓力不大，醫思醫療可趁回吐吸納

《陸言堂》雖然中美貿易問題，取得突破性進展，不過中美兩國元首，是否可以在下月智利

會面時簽署，市場仍然有一定的質疑，加上香港的局勢雖然有所好轉，但卻仍然有衝突事件發生

，加上新一份《施政報告》，未能解決香港的政治問題，故此港股理應有調整才是，可是恆指仍

然突破２６８００點收市，這反映出港股的市底仍強。當然這是因為有心人護盤，還是港股真的

太落後，這要觀察多一會才能得知，不過以現時的市況去分析，就算今日（１８日）中國剛公布

的經濟數據強差人意，不過這可能會令市場憧憬內地有機會加快「放水」的速度，所以港股的調

整壓力似乎不大。



當然，投資者或會想如果港股要進一步上升，那麼哪一類股份可以顯著接力向上？因為近日

被追捧的本地地產股已累積不少升幅，短期似乎有回吐壓力，而就算《施政報告》有利好的消息

，亦不足以令本地地產股繼續上升。如果從昨日尾市的表現分析，部分內銀股似乎有接力的機會

，如相對落後的交銀（０３３２８）可以留意。不過，就算沒有股份可以接力，相信恆指亦只會

在２６２００至２７０００點之間先行整固而已，大幅調整的壓力暫時不大。



＊醫思醫療中線目標７﹒７元＊



個別股份中，可以留意醫思醫療（０２１３８）。集團為香港最大非醫院醫療服務供應商，

同時在內地擁有１２家醫療美容中心，而且通過「收購」擴張，而美學醫療服務、美容及健康服

務以及護膚、保健及美容產品為集團的主要業務，而主要收入來源為醫療服務和美學醫療服務兩

大業務分部，但相信未來在美容及健康服務及護膚、保健及美容產品兩大業務分部上有不錯的發

展空間。



醫思醫療日前公布，截至９月底止六個月錄得銷售額不少於１０億元，按年增長不少於一成

；另外，集團所提供之醫療服務銷售額增長將不少於五成，受消息刺激，股價連日上升，並在昨

日一度高見６﹒０９元的水平，雖然今日股價出現回吐，不過相信在５０天平均線以下會有支持

，可在５﹒６元附近吸納，中線應可再挑戰年中７﹒７元的高位。

《獨立股評人 陳永陸》

