《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０２５．８８ 升 ２３．９０點╱０．０９％
標普５００ ２９９７．９５ 升 ８．２６點╱０．２８％
納斯達克 ８１５６．８５ 升 ３２．６７點╱０．４０％
倫敦富時１００ ７１８２．３２ 升 １４．３７點╱０．２０％
法蘭克福ＤＡＸ １２６５４．９５ 跌 １５．１６點╱０．１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６７３．０７ 跌 ２３．８３點╱０．４２％
﹡香港時間７：３２ａｍ美元兌日圓１０８．６０，歐元兌美元１．１１２７
18/10/2019 07:46
《日出而作》美上月工業生產遜預期，英國歐盟達協議，美匯受壓
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０２５．８８ 升 ２３．９０點╱０．０９％
標普５００ ２９９７．９５ 升 ８．２６點╱０．２８％
納斯達克 ８１５６．８５ 升 ３２．６７點╱０．４０％
倫敦富時１００ ７１８２．３２ 升 １４．３７點╱０．２０％
法蘭克福ＤＡＸ １２６５４．９５ 跌 １５．１６點╱０．１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６７３．０７ 跌 ２３．８３點╱０．４２％
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