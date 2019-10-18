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即市新聞

18/10/2019 17:27

《窩輪匯智－劉嘉輝》大市兩萬七受阻，認沽證輪點揀好？

　　《窩輪匯智》內地第三季經濟按年增長６％創記錄以來新低，居民消費價格指數（ＣＰＩ）
加快至３％，投資者觀望中美能否順利簽署貿易協議，加上脫歐協議仍有待歐洲議會及英國國會
通過，都為市場帶來較大的不明朗因素。港股迫近１００天線即兩萬七的位置，其後沽壓湧現，
周五（１８日）由升轉跌。
　　近日的資金流反映，不少部投資者偏向坐淡倉。截至１０月１７日的數字，恆指淡倉五天淨
流入近４億元，金額為近期最多。同時，不少資金留意個股好倉機會，包括美團（０３６９０）
、騰訊（００７００）及平安（２３１８）皆有顯著資金流入。
　　早前筆者提過對沖的重要性，即持有正股或好倉的同時，以適量資金同時買入淡倉以防市況
短期出現波動。結果本周市況不跌反升，淡倉雖有損失，手持好倉理論上有不俗的獲利空間，作
用就有如外遊時買旅遊保險。
　　大市升至近兩萬七的阻力關口，下一步如何部署？
　　欲想趁高位再開新淡倉的話，有幾個風險因素要留意。首先是時機掌握。由於窩輪由時間值
組成，到期日的長短對價格有相當重大的影響。愈接近到期日，輪價的每日時間值損耗愈快，對
正股時機掌握的要求亦較高。其次是引伸波幅高低。近日引伸波幅受壓，普遍利淡輪價表現，特
別是對一些短期及價外的產品，產生的壓力亦會較大。
　　總的來說，投資者選擇以甚麼條款產品應市時，先問問自己對相關資產時機掌握及波動性的
預期，到底有多大信心。希望減低風險者，可考慮以年期較長的貼價證應市。相反，若對後市信
心較強，進取的投資者則可利用短期輕微價外證的高槓桿特性，減少入場資金量。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

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