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即市新聞

18/10/2019 17:09

《台股攻略－馮偉明》台積電業績雖亮麗，台股仍微跌６點

　　《台股攻略》昨日（１７日）台積電表現亮麗，雖營利創下超過新台幣千億元但股價今日
（１８日）曾跌至新台幣２９１元，以致加權指數跟隨波動。台股開市早段曾創下１１２３７點
新高，不過升勢未能持續，最終微跌６點，收１１１８０點，成交金額為新台幣１４４９億元。
　　指數成分股大立光開低收低，收市跌超過２％，報新台幣４３０５元，鴻海則跌０﹒３９％
，面板股友達則小漲約０﹒７％，群創收跌超過２％。大市焦點轉向中小型落後及位階題材個股
，光通訊股聯光通漲停，智易則大升近４％，智邦收市升１﹒３％，ＩＣ設計股中，世芯－ＫＹ
大升４％，原相股價升２﹒５％，印刷電路板志聖大升超過３％，台光電升幅亦超過２％，其餘
華通、燿華亦小漲收市。
　　由於台積電股價回吐，台股升勢短暫受阻，氣氛轉為觀望，中線仍然偏好，下周新台幣走勢
成為焦點，如走強則有利於台股再度上揚。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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