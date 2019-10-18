《台股攻略－馮偉明》台積電業績雖亮麗，台股仍微跌６點

《台股攻略》昨日（１７日）台積電表現亮麗，雖營利創下超過新台幣千億元但股價今日

（１８日）曾跌至新台幣２９１元，以致加權指數跟隨波動。台股開市早段曾創下１１２３７點

新高，不過升勢未能持續，最終微跌６點，收１１１８０點，成交金額為新台幣１４４９億元。

指數成分股大立光開低收低，收市跌超過２％，報新台幣４３０５元，鴻海則跌０﹒３９％

，面板股友達則小漲約０﹒７％，群創收跌超過２％。大市焦點轉向中小型落後及位階題材個股

，光通訊股聯光通漲停，智易則大升近４％，智邦收市升１﹒３％，ＩＣ設計股中，世芯－ＫＹ

大升４％，原相股價升２﹒５％，印刷電路板志聖大升超過３％，台光電升幅亦超過２％，其餘

華通、燿華亦小漲收市。

由於台積電股價回吐，台股升勢短暫受阻，氣氛轉為觀望，中線仍然偏好，下周新台幣走勢

成為焦點，如走強則有利於台股再度上揚。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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