《再戰明天》英議會明日就新退歐協議表決，歐央行下周議息

《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日）英國議會就最新退歐協議舉行表決。

下周焦點落在：下周二（２２日）加拿大下議院選舉。下周四（２４日）歐洲央行管理委員

會召開貨幣政策會議並宣布利率決定，之後央行總裁德拉吉舉行記者會。



＊英國議會就最新英退協議舉行表決＊



在外圍重要經濟活動上，明日，英國議會召開臨時會議，就最新英退協議舉行表決。

本港時間下周日晚上１０：１０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥參加３０國集團（Ｇ３０）國

際銀行年度研討會。

下周二，零晨１２：００ａｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹在英倫銀行、美聯儲理事會和

歐洲央行的聯席會議上發表講話。

加拿大下議院選舉。



＊中國公布９月新屋價格＊



在數據方面，下周一早上７：０１ａｍ，英國公布１０月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。

７：５０ａｍ，日本公布９月貿易收支，料由貿赤１４３５億日圓逆轉為１２０億日圓貿盈；進

口年率跌幅料由１１﹒９％收縮至２﹒２％；年率跌幅料由８﹒２％收窄至３﹒８％。

９：３０ａｍ，中國公布９月新屋價格。

中午１２：３０ｐｍ，日本公布８月全產業活動指數，月率料由０﹒２％下滑至０﹒１％。

２：００ｐｍ，德國公布８月生產者物價指數。



＊中國聯通派業績＊



在本港，明日，精英匯集團（０１７７５）及中國聯通（００７６２）公布業績。

冠軍科技集團（０００９２）開股東特別大會（ｈｏ）

