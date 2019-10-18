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18/10/2019 18:48

《再戰明天》英議會明日就新退歐協議表決，歐央行下周議息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日）英國議會就最新退歐協議舉行表決。
　　下周焦點落在：下周二（２２日）加拿大下議院選舉。下周四（２４日）歐洲央行管理委員
會召開貨幣政策會議並宣布利率決定，之後央行總裁德拉吉舉行記者會。

＊英國議會就最新英退協議舉行表決＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，英國議會召開臨時會議，就最新英退協議舉行表決。
　　本港時間下周日晚上１０：１０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥參加３０國集團（Ｇ３０）國
際銀行年度研討會。
　　下周二，零晨１２：００ａｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹在英倫銀行、美聯儲理事會和
歐洲央行的聯席會議上發表講話。
　　加拿大下議院選舉。
　
＊中國公布９月新屋價格＊

　　在數據方面，下周一早上７：０１ａｍ，英國公布１０月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。
７：５０ａｍ，日本公布９月貿易收支，料由貿赤１４３５億日圓逆轉為１２０億日圓貿盈；進
口年率跌幅料由１１﹒９％收縮至２﹒２％；年率跌幅料由８﹒２％收窄至３﹒８％。
　　９：３０ａｍ，中國公布９月新屋價格。
　　中午１２：３０ｐｍ，日本公布８月全產業活動指數，月率料由０﹒２％下滑至０﹒１％。
２：００ｐｍ，德國公布８月生產者物價指數。

＊中國聯通派業績＊

　　在本港，明日，精英匯集團（０１７７５）及中國聯通（００７６２）公布業績。
　　冠軍科技集團（０００９２）開股東特別大會（ｈｏ）

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