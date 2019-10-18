【新股上市】雲南建投：毛利率降因原材料價格漲，擬加強採購渠道

《經濟通通訊社１８日專訊》雲南建投混凝土（０１８４７）截至４月３０日止四個月，毛
利率由９﹒５％，按年下降至９﹒１％。集團副董事長兼副總經理饒燁於發布會上表示，毛利率
下降因原材料價格上漲，未來會加強原材料採購渠道，以提升議價能力，並會加強混凝土銷售價
格調整，從而改善毛利率。
他預計，集團的香麗高速項目於２０２０年通車，又預期今年集團的回款天數會有所改善。
（ｂｎ）
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