【新股上市】雲南建投：毛利率降因原材料價格漲，擬加強採購渠道

《經濟通通訊社１８日專訊》雲南建投混凝土（０１８４７）截至４月３０日止四個月，毛

利率由９﹒５％，按年下降至９﹒１％。集團副董事長兼副總經理饒燁於發布會上表示，毛利率

下降因原材料價格上漲，未來會加強原材料採購渠道，以提升議價能力，並會加強混凝土銷售價

格調整，從而改善毛利率。

他預計，集團的香麗高速項目於２０２０年通車，又預期今年集團的回款天數會有所改善。

（ｂｎ）

