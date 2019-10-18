《日入而息》內地ＧＤＰ創新低，港樓價指數續跌，消費旅遊失業升

《今天重點》﹡中國第三季ＧＤＰ增６％低預期，再創季度紀錄新低；內地９月社會消費品

零售總額增７﹒８％，符預期；內地首９月全國固定資產投資增５﹒４％，

符預期；內地首９月住宅銷售額增１０﹒３％，辦公樓跌１１％；內地首９

月房地產投資增１０﹒５％，增速持平首８月

﹡港交所（００３８８）明年起上市委員會正式收回上市部審批ＧＥＭ上市申

請權

﹡本港最新失業率維持於２﹒９％，但消費旅遊行業失業增加

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒３７％，連跌８周創２７周新低



《即日市況》﹡內銀股受壓，港股創一個月高後回落，收跌１２８點報２６７１９



《深滬股市》﹡中國第三季經濟增長響警報，滬指挫１﹒３％全周轉跌



《美元匯價》﹡美匯或下試９７水平，暫不宜博反彈；歐元最新報１﹒１１３３╱３６，日

圓最新報１０８﹒５８╱５９



《公司業績》﹡中國鐵塔（００７８８）首三季利潤升近一倍至３８﹒７億元人民幣

﹡洛陽玻璃（０１１０８）九個月溢利４６４０萬元人民幣，升近１８倍



《公司資訊》﹡中手游（００３０２）明天招股，入場費約５７１７﹒０４元

﹡Ｈ＆Ｈ（０１１１２）發行３億美元優先票據，年息５﹒６２５％

﹡生科公司企諾誠健華申主板上市

﹡中石油表示積極配合國家油氣管網分離改革做好各項工作；中石油進駐寧夏

哈納斯燃氣集團實施托管

﹡英皇國際（００１６３）觀塘工廈申寬密度，建新式工廈

﹡佐丹奴（００７０９）第三季銷售額跌近９％至１０﹒７５億元

﹡昊海生物科技（０６８２６）Ａ股發行價為８９﹒２３元人民幣

﹡芭迪貝伊（０８２９７）註冊地址遭廉署搜查

﹡重慶農商行（０３６１８）擬發１３﹒５７億股Ａ股，每股定價７﹒３６元

人民幣

﹡國泰（００２９３）９月份載客近２４３萬人次按年跌逾７％

﹡復宏漢霖（０２６９６）實體瘤治療產品獲國家藥監局新藥臨床試驗申請批

准

﹡港鐵（０００６６）不接受選舉廣告申請，直至另行通知

﹡華潤醫藥（０３３２０）左乙拉西坦片獲藥品註冊批件，非那雄胺片通過一

致性評價

﹡雷蛇（０１３３７）夥新加坡電信集團及ＩＭＤＡ推出首個５Ｇ雲端遊戲試

驗計劃

﹡長實（０１１１３）「愛海頌」下周加推８８伙，平均呎價１﹒７４萬

﹡中璽國際（００２６４）建議改名為中聯發展控股集團

﹡添利工業（０００９３）附屬就貸出２１００萬元，訂立貸款重續協議

﹡熊貓綠色（００６８６）第三季總發電量按年升４﹒３５％

﹡惠理集團（００８０６）９月底管理資產總值約為１５０億美元

﹡雲南建投混凝土（０１８４７）下周一招股，入場費約３５４５﹒４元

﹡港交所（００３８８）明年起上市委員會正式收回上市部審批ＧＥＭ上市申

請權



《國企紅籌》﹡濰柴控股集團向一家歐洲投資者洽售法拉帝三成股權

﹡中國建築興業（００８３０）首三季經營溢利升兩成至２億元

﹡石藥（０１０９３）治骨癌藥獲美國ＦＤＡ資格認定

﹡中國神華（０１０８８）９月商品煤產量跌１２﹒９％，煤炭銷售量跌

５﹒９％

﹡中國核能科技（００６１１）獲２億港元融資貸款

﹡兗煤（０１１７１）第三季商品煤銷量按年升５﹒５５％

﹡冀新辭任中國恆天立信國際（００６４１）執行董事及首席執行官

﹡太保（０２６０１）子公司太平洋人壽首九月保費收入升５﹒７％



《神州民企》﹡中國燃氣（００３８４）附屬中燃投資發行不逾７８億元人民幣公司債券



《中國要聞》﹡中國第三季ＧＤＰ增６％低預期，再創季度紀錄新低

﹡內地９月社會消費品零售總額增７﹒８％，符預期

﹡內地首９月全國固定資產投資增５﹒４％，符預期；內地首９月住宅銷售額

增１０﹒３％，辦公樓跌１１％；內地首９月房地產投資增１０﹒５％，增

速持平首８月

﹡前三季居民可支配收入增長８﹒８％，續跑贏ＧＤＰ

﹡首８月全國規模以上工業企業利潤同比降１﹒７％

﹡原煤上月生產放緩，天然氣產量同比增一成

﹡統計局表示９月工業增加值增５﹒８％，優預期；９月城鎮調查失業率為

５﹒２％，與上月持平；經濟增速雖放緩，但第四季保持平穩有保證；隨著

政策效果顯現，豬肉價格會回歸正常；ＣＰＩ上漲是結構性，貨幣政策有操

作空間；不把房地產作為短期拉動刺激經濟的手段；前三季國民經濟運行總

體平穩，下行壓力較大；專項債加快發行，四季度基礎設施投資回升；第四

季經濟平穩增長趨勢有保障，汽車業回暖；統計局毛盛勇：汽車消費仍有增

長空間和潛力

﹡中電信與韓國ＬＧＵ＋簽戰略協議，推５Ｇ創新發展

﹡易居表示首９月地產投資增１０﹒５％比預計略好

﹡國資委對６家央企開展巡視，檢查整改落實情況

﹡深交所李鳴鍾稱基本完成修訂上市公司規範運作指引

﹡商務部表示巴西對華不銹鋼冷軋板反傾銷日落復審案終裁；商務部原副部長

魏建國稱今年中國國內消費或超美國

﹡人行３００億逆回購利率持平，全周淨投放２３００億

﹡財政部表示正研究起草消費稅法，總體稅負將基本穩定

﹡易綱與鮑威爾見面，討論中美經濟形勢及貨幣政策

﹡廣西９月底生豬存欄量環比止跌，回升逾４％

﹡人行滬分行警示：炒球鞋平台存非法集資等違法問題

﹡中國首艘自主建造大型郵輪在中船集團開工建造

﹡首三季度上海個人住房貸款增加８２６億人幣

﹡臨港支持特殊重大項目，最高支持金額達１０億人幣；臨港就集成電路等四

大重點行業發布支持政策；臨港發布產業扶持１６條政策；臨港簽約１５個

生物醫藥項目，總投資超７０億人幣

﹡駐美華官需通報接觸對象，外交部反問美國自信何在

﹡董明珠稱舉報奧克斯是對劣質產品作鬥爭，非抨擊同行

﹡中證監表示允高新技術產業等相關資產在創業板重組上市；打擊惡意炒殼、

內幕交易等違法違規行為；中證監發布證券期貨行業軟件測試規範行業標準



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１１１８０﹒２２點



《其他消息》﹡邱騰華稱港經濟至明年上半年會較差，貿戰影響相當大

﹡房委會油塘地申放寬高限，城規會今審議

﹡施政報告放寬首置按揭成數，天水圍兩天錄１２宗成交

﹡陳帆料四年後公屋供應增加，放寬按保勸量力而為

﹡羅致光稱對租津及租管持開改態度，需平衡利害關係

﹡政府調查指３２％受訪者料第四季業務狀況較第三季差

﹡選管會表示區選接獲１１０４份提名申請，為突發情況制定應對方案

﹡本港最新失業率維持於２﹒９％，但消費旅遊行業失業增加

﹡銀行積極部署，搶攻首置按揭

﹡調查指施政報告滿意率１７％，２９﹒７分回歸來最低

﹡中原代理吉隆坡住宅項目推售３０伙，料馬來西亞今年樓價升逾３％

﹡報道指大型內銀擴大海外追債業務

﹡深股通額度全日用７﹒８億元；滬股通額度全日流走９﹒５億，陸股通淨流

出１２﹒４億

﹡李嘉誠基金會表示１０億元支援中小企計劃正研究細節，待政府回覆

﹡中原十大屋苑周末睇樓量急升２３﹒５％，創５個月高



《修例風暴》﹡ＮＢＡ總裁爆中國政府曾要求炒莫雷，耿爽稱從來沒有

﹡香港對沖基金錄得１０年以來規模最大的資金外流

﹡陳帆稱若港鐵不再受破壞，料一兩周後服務可回復正常

﹡陳肇始稱戴口罩預防流感與《禁蒙面法》沒有牴觸

﹡港鐵表示１０月全月通加強版乘客獲發１００元購物券

﹡報道指台灣殺人案疑犯願出獄後赴台自首

﹡管浩鳴稱陳同佳願意出獄後到台灣自首

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