《日出而作》美股回吐，英押後表決脫歐協議，小米旺角店遭縱火



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６７７０．２０ 跌 ２５５．６８點╱０．９５％

標普５００ ２９８６．２０ 跌 １１．７５點╱０．３９％

納斯達克 ８０８９．５４ 跌 ６７．３１點╱０．８３％

倫敦富時１００ ７１５０．５７ 跌 ３１．７５點╱０．４４％

法蘭克福ＤＡＸ １２６３３．６０ 跌 ２１．３５點╱０．１７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５６３６．２５ 跌 ３６．８１點╱０．６５％



﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０８．４２，歐元兌美元１．１１５５



《最新資訊》﹡聯儲局副主席：將採取適當行動，維持美國經濟增長

﹡區選提名期結束，岑敖暉成功入閘

﹡彭斯赴土耳其施壓，土允停火５日讓庫族撤離

﹡９個月港元定存息，最高２﹒６５厘

﹡受中國數據拖累，美股下跌，波音及強生傳負面消息

﹡市場憧憬英國與歐盟的協議獲通過，歐元及英鎊走強

﹡港鐵於今晚十時後結束服務，元朗站於下午二時起關閉

﹡中盈集團（００７６６）料中期最佳錄稅後淨溢利

﹡天鴿互動（０１９８０）料第三季最差錄得淨虧損

﹡阿里影業（０１０６０）料中期虧損最高４億人幣

﹡創陞控股（０２６８０）預期中期虧損２３２０萬元

﹡涉？傷警員頸，男生提堂保釋申請被拒

﹡張建宗現非重組警隊時機，無意短期內推獨立調查

﹡英國國會押後脫歐表決，約翰遜已致函促歐盟延遲脫歐

﹡特朗普首階段貿易協議，規模遠超想像

﹡特朗普冀下月智利ＡＰＥＣ峰會與中國簽署貿易協議

﹡韓正將進一步降低關稅，消除各種非關稅壁壘

﹡上海大生農業金融（０１１０３）或未能如期償還逾４億人幣

﹡中電光谷（００７９８）３７５０萬元出售兩內地物業

﹡平保（０２３１８）今年首９個月保費收入同比升近９﹒５％

﹡百奧家庭（０２１００）第三季活躍帳戶升２５％，付費帳戶增逾１倍

﹡金粵控股（０００７０）折讓近２９％５供９籌１﹒５億元

﹡保誠（０２３７８）股東持１股獲派１股Ｍ＆Ｇ股份，分拆倫敦上市

﹡海藍控股（０２２７８）中期轉蝕８５９萬元人幣，不派息

﹡偉能（０１６０８）終止合營發展印尼電力業務

﹡復旦張江（０１３４９）發Ａ股滬創板上市遭暫緩審議

﹡智美體育預料今年運營馬拉松場次減少，年度業績受不利影響

﹡華融金控（００９９３）售兩附屬，涉資１１２３萬元

﹡越南製造（００４２２）斥資２３６６萬元買越南物業

﹡萬達酒店（００１６９）售近８億元應收款予母公司減債

﹡滬深港通批准納入同股不同權股份，小米及美團料可入圍

﹡環科國際（００６５７）出資約６１００萬參與開發澳洲物業

﹡聯合地產向母企聯合集團出售本港護老服務業務，涉資２﹒６億元

﹡豐盛服務（００３３１）７億元購母公司物業管理業務



《國企紅籌》﹡大昌行（０１８２８）獲中信股份每股３﹒７元私有化，今早復牌

﹡首都機場（００６９４）聘研究總院修訂機場規劃，涉１９８６萬人幣



《中國要聞》﹡易綱儘管面臨下行壓力，人行繼續實施穩健貨幣政策

﹡易綱繼續推動金融業開放，取消外資機構股比限制

﹡劉鶴有信心、有能力確保實現宏觀經濟既定目標



《新股上市》﹡亞盛醫藥孖展超４４８倍，問鼎今年「超購王」

