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21/10/2019 17:55

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒９億人幣，買建行港交所沽招行騰訊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港股今日窄幅上落，市場關注本月尾美國議息結果，而英國「
脫歐」國會投票進展，投資者表現謹慎。港股全日在２６６５８至２６８１８之間波動，最終收
報２６７２５點微升６點。
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒８８億元人民幣減少約一半。北水淨買入最多的個股依次
是建設銀行（００９３９）、港交所（００３８８）、華潤啤酒（００２９１）；淨賣出最多的
依次是招商銀行（０３９６８）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學（０２３８２）。
　　主板成交６３７﹒４８億元減少逾１７％，其中港股通成交９０﹒８４億元，佔總成交
１４﹒２％。

＊大昌行獲私有化，北水趁高沽出＊

　　北水繼續買賣內銀股，分別力吸建行及勁沽招行，淨流入及淨流出資金分別為２﹒７億元及
３﹒２億元。兩股分別收升０﹒１６％報６﹒２７元，以及跌０﹒９２％報３７﹒６元。兩公司
均將於本月３０日公布季度業績。
　　滬深港通批准納入同股不同權股份，市場料港交所（００３８８）最受惠，吸引更多企業以
此架構形式在港上市。港交所全日獲北水淨買入高達１﹒６億元，股價收升１﹒８５％，報
２４２﹒６元。
　　大昌行（０１８２８）公布獲母公司中信股份（００２６７）提出以每股３﹒７元私有化，
全日股價抽升３０﹒８６％報３﹒５２元，北水趁高沽出，淨流出達７３４５萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．７０　
　　港交所　（００３８８）　　　　　　１．６０　
　　華潤啤酒（００２９１）　　　　　　０．８４　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　　０．７９　
　　中國人壽（０２６２８）　　　　　　０．４０　　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－３．２３　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－３．０４　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－１．０７　
　　大昌行　（０１８２８）　　　　　－０．７３　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．６３　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

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