《小傳日記》壽仔發盈喜，魚缸微撐起；生發發急漲，內房佬向上！

《小傳日記》聽聞米字國脫歐危機重未搞掂，有指當國會最快今日就會投票，而花旗國個邊

，因為月底議息日子臨近，大家都唔敢輕舉妄動，所以投資者明顯謹慎。魚缸呢邊今日都係窄幅

上落，恆指今早低開４點後，一度跌６１點報２６６５８，之後回升，但幅度唔係話咁大。壽仔

（０２６２８）因為發盈喜關係，股價升逾半成，連帶內險佬都全面上揚。另外，部分貿易戰「

風眼股」似乎走勢疲弱，創科（００６６９）及舜宇（０２３８２）都跌近３巴仙，為表現較差

類藍戰士。最終恆指收報２６７２５點，僅升６點，主板成交６３７﹒４８億銀跌逾一成七。１

國貨收報１０５４３點，僅升３點。

內地Ａ場靠穩，上證綜指收２９３９，升１點；深證成指收報９５５３點，升２０點或不足

半巴仙。兩市合共成交２７００﹒８４億人仔。

大隻藍戰士方面，脫歐危機未定，大象（００００５）走勢靠穩，微漲近半巴仙報

６１﹒１５銀；有指同股不同權企業可以入港股通，生發發（００３８８）聞聲即漲近２巴仙，

報２４２﹒６銀。ＱＱ（００７００）股價疲弱，潛近２巴仙，報３２４﹒８。中移動

（００９４１）漲近半巴仙，報６６﹒３５銀；友邦（０１２９９）跌亳半子報７５﹒２銀。



＊港股通開限小米心花放，神州房價漲內佬房向上＊



壽仔發咗個盈喜，話首三季盈利大漲最多２倍，因為固定收益類資產持續增長，一隻造好益

全家，內險佬普遍上揚，壽仔飛起逾半成，報１９﹒７銀；太保（０２６０１）及太平

（００９６６）齊漲逾１巴仙，報２９﹒８銀及１８﹒０４銀；財險（０２３２８）抽高近２巴

仙，報９﹒７銀；新華保險（０１３３６）亦踢高近２巴仙，報３２﹒０５銀。平仔

（０２０１８）逆市跌４亳子收９４﹒２銀。

神州統計局公布９月份７０個城市商品房入面，有５３個城市嘅商品房按月上揚，加上大行

花旗又把口唱好，內房佬今日都藉機炒上，中海外（００６８８）抽高近２巴仙，報２６﹒６銀

；融創（０１９１８）及「四條三」恆大（０３３３３）齊升逾１巴仙，報３６銀及

１８﹒５８銀。碧桂園（０２００７）則逆市跌近１巴仙，報１０﹒７６銀；華潤置地

（０１１０９）倒跌一格報３６﹒１５銀。

上交所同深交所公布，香江掛牌嘅同股不同權魚毛，將納入港股通，小米（０１８１０）及

美團點評（０３６９０）今日聞聲起舞，分別升５巴仙報８﹒９８銀，及漲逾４巴仙收

９６﹒７５銀，後者曾見９７﹒４銀上市新高，直逼紅底股，勁！



＊豬瘟有解藥雨潤大跳躍，傳醫佬解散藥明兄弟羼＊



發改委新聞發言人袁達話，阿爺好快下達中央預算內投資３億人仔補助養豬，加上有神州科

學家團隊分析到非洲豬瘟嘅病毒結構，生產解藥疫苗有望，一眾養豬佬都踩行油。雨潤食品

（０１０６８）叉足電猛升逾２３巴仙，報０﹒９９銀。中糧肉食（０１６１０）鏟高半成，報

２﹒７３銀。萬洲（００２８８）踢高近２巴仙，報７﹒７銀。

有傳阿爺第二輪帶量採購「中獎」嘅神州醫藥佬賽諾菲，近期解散咗藥品波立維嘅醫學團隊

、銷售團隊，雖然之後證實消息係假嘅，但「孖屐」對帶量採購嘅恐懼又出現，香江醫藥佬明顯

縮晒水。藥明兄弟最曳，藥明康德（０２３５９）插水逾２巴仙，報８５銀；藥明生物

（０２２６９）縮水逾１巴仙，報８１﹒９銀。其他藥佬方面，三生製藥（０１５３０）及國藥

（０１０９９）齊齊撻低近１巴仙，分別報１３﹒８４銀及２６﹒１５銀。不過，藍戰士中生製

藥（０１１７７）升一格報１１﹒１８銀，石藥（０１０９３）進帳兩格收１７﹒４４銀。康哲

藥業（００８６７）就踢高近２巴仙，報１０﹒２２銀。



＊手機佬嘆氣丘仔遭拋棄，油價微反彈航空佬受壓＊



花旗國同神州早排就握握手，暫時做返個好朋友，手機佬當然最ｈａｐｐｙ，但Ｐａｒｔｙ

總有散水一日，手機佬今日走勢榮辱互見。富智康（０２０３８）就成獨行俠，鏟高成６個巴仙

，報１﹒０４銀。丘鈦（０１４７８）就鏟落差唔多５巴仙，報９﹒８銀。舜宇光學

（０２３８２）跣低接近３巴仙，報１１５﹒８銀。瑞聲科技（０２０１８）同比亞迪電子

（００２８５）各升跌近１巴仙，分別報４６﹒０５銀及１１﹒２２銀。

今日離岸人民幣早市明明重抽升緊百點子，點解航空佬又無乜精神呢？原來紐油又突然自己

抽上去，捱貴油航空業梗係唔開心。國航（００７５３）就最唔爭氣，碌低近２巴仙，報

６﹒８７銀。東方航空（００６７０）同南方航空（０１０５５）就齊齊跳落約１巴仙，分別報

３﹒８６銀及報４﹒８２銀。「屐飛」國泰（００２９３）都滑低近１巴仙，報９﹒９銀。首都

機場（００６９４）輕輕兩格報７﹒８９銀。請請！



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