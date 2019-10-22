《經濟通通訊社２２日專訊》美國國務卿邁蓬佩奧表示，中國對於曾經就香港示威活動發表
評論的美國企業員工實施報復是完全不恰當。
此前ＮＢＡ總裁施華表明拒絕應中國政府要求對ＮＢＡ火箭總經理莫利進行處分或予以開除
，不過其後中國外交部於否認中方曾提出此要求。
當被問到在中國政府的審查下，美國企業仍在中國賺錢是否應受到批評時，蓬佩奧稱，每間
公司都必須做出自己的一套決定，但已看到北京的長臂正在向這些公司延伸，包括竊取這些企業
的智識產權及強制技術轉讓，已令很多企業很難在中國獲利。（ｍｎ）（ｚｚ）
22/10/2019 09:43
【修例風暴】蓬佩奧：中國因香港問題對美企實施報復是不恰當
《經濟通通訊社２２日專訊》美國國務卿邁蓬佩奧表示，中國對於曾經就香港示威活動發表
評論的美國企業員工實施報復是完全不恰當。
此前ＮＢＡ總裁施華表明拒絕應中國政府要求對ＮＢＡ火箭總經理莫利進行處分或予以開除
，不過其後中國外交部於否認中方曾提出此要求。
當被問到在中國政府的審查下，美國企業仍在中國賺錢是否應受到批評時，蓬佩奧稱，每間
公司都必須做出自己的一套決定，但已看到北京的長臂正在向這些公司延伸，包括竊取這些企業
的智識產權及強制技術轉讓，已令很多企業很難在中國獲利。（ｍｎ）（ｚｚ）
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