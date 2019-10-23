【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升，賺錢力沒改善

《經濟通通訊社記者楊英傑２３日報道》去年舉行的首屆中國國際進口博覽會開幕式上，國

家主席習近平一聲令下，科創板承載著改善Ａ股公司質素的使命，應運而生。科創板在今年７月

２２日正式開鑼，其具備盈利要求寬鬆、註冊制及炒作空間大這三重優勢，在成立之初的確吸引

到不少科技公司申請上市，部分公司實力屬行業領先水平，業務範圍包括海外。

開板之初，新股普遍錄得倍升，賺錢能力極為吸睛，引眾人譁然。但三個月的「蜜月期」過

去了，《經濟通通訊社》通過追蹤首批２５隻上市科創板新股，發現僅有一股持續呈上升趨勢，

絕大部分股份在上市首月創下最高位，然後迎接連綿的下行通道，以昨日（２２日）收市價計算

，該等股票價格相較最高位，平均下跌了接近４５％。



＊南微醫學為首批賺錢王，仍輸創業板新股三隻松鼠＊



首批２５隻科創板新股，截至昨日（２２日）上市足足三個月，《經濟通通訊社》整合了該

批股份的股價走勢，作為反映科創板賺錢能力的首份成績表（另文）。

在開板當日，機構與散戶共同捧場，令２５隻股份首日亮相悉數報捷，平均漲幅約

１４０％，其中安集科技（滬：６８８０１９）升幅問鼎，全日飆高４倍，西部超導

（滬：６８８１２２）、心脈醫療（滬：６８８０１６）、瀾起科技（滬：６８８００８）亦大

漲逾２倍。三個月後，該批股份毫不意外地無一破發，和發行價相比，平均季度漲幅為

１０２﹒７％，意味著三個月內收益率有所收縮。

該批新股中有２３隻在上市首月內創下上市最高位，更有４隻新股的上市最高位是出現在上

市首三日，之後便無以為繼，維持延綿下跌的行情，例如首日賺錢王－－安集科技，在上市第一

日曾創下２４３﹒２元（人民幣．下同）的歷史最高位，之後一路尋底，昨日收市時股價剩餘

１１７﹒７元，較最高位下跌了５１﹒６％。綜合２５隻上市新股的昨日收市價和歷史最高位相

比，平均跌幅達到４４﹒６％。換言之，若創業板投資者沒有及時沽出新股套利，其帳面收益很

大機會收縮了接近一半。

以７月２３日在深交所創業板上市的國林環保（深：３００７８６）作比較，該股掛牌後連

續錄得９個漲停後開板，其後股價經歷一輪激烈回調，８月中開始股價保持上下浮動，昨日收市

價報５９﹒９９元，較上市最高位下跌了２９﹒４％，但仍較發行價高出了１﹒３倍；我們再以

賺錢表現矚目、在７月１２日在創業板上市的新股三隻松鼠（深：３００７８３）作比較，該股

掛牌後連續錄得１１個漲停，小幅回調後再開啟上升通道，昨日收市價報６３﹒１８元，較上市

最高位下跌２２﹒５％，較發行價則高出了３﹒３倍，完勝首批科創板新股。

通過同期在創業板上市的股份作比較，可見科創板股份的賺錢能力並不特別顯著，只不過是

科創板上市首五日不設漲跌幅限制，跳過了普通新股上市後連日漲停的程序。大浪淘沙後，股價

表現究竟如何，還是要取決於公司定價水平和真正實力。

南微醫學（滬：６８８０２９）為首批科創本上市新股奇葩，首日漲幅達１１０﹒７％，屬

中規中矩，直至踏入１０月股價愈升愈急，結果在本周一（２１日）刷新了上市新高，昨日收市

價較發行價高出２﹒１倍，成為季度賺錢王。



＊先天環境致註冊制存缺陷，股票上市進度過慢＊



科創板光芒漸弱，隱憂漸漸變得清晰可見：由於目前科創板公司數量太少，公司規模相對亦

太小，上海證券交易所與中證指數公司無奈地延遲發布「科創板５０指數」。截至目前，科創板

內僅有３４隻股票掛牌，至於國內的互聯網巨頭，還有手機大廠華為及小米（０１８１０），至

今都沒有在科創板上市的打算。

由於可投資的股票實在太少，且投資門檻高謝絕普通散戶「攪局」，令科創板吸資能力並不

理想。華夏基金、嘉實基金、匯添富基金旗下的科創主題基金昨日發表成立以來首份季報，盡管

第三季表現均跑贏業績基準，但若翻查三隻主題基金的十大重倉股，便會發現當中沒有一隻是科

創板股票。

盡管新板降低了盈利要求，甚至歡迎同股不同權公司上市，但卻始終無法逃過上市委的金睛

火眼。科創板對企業上市管理採取註冊制，特點是要求上市公司充分披露信息以及審核工作的高

度透明，需要良好的市場環境相配合，包括具阻嚇力的信息披露違規罰則和有效的市場監督，但

以目前來看這一點仍有待改善。

如何確保上市公司信息披露的真實、準確和完整，監管層暫時亦沒有更好的辦法，可以做的

就是不斷收緊上市審核。若監管過於寬鬆，科創板則「泯然眾人矣」，和其他市場沒有分別，但

正正是國家防止科創板成為垃圾股樂園，卻導致科創板欠缺投資空間。走到這一步，監管層要考

慮的，應是如何大刀闊斧改革資本市場，而非一味開設新板迎合市場需求。

