《古臣周記－古臣》雙十一快到，小米同手機設備股有得炒！

《古臣周記》唔少手機製造商好似小米（０１８１０）、蘋果、華為早喺九月已經推出今年

嘅新機，當中蘋果嘅新手機銷情仲好過孖屐預期，相信今年仍然吸引唔少人換機。嚟到十一月，

雖然唔少缸友可能都已經換咗機，不過亦有缸友再睇定啲先，諗住趁神州最大型嘅網購日子，俗

稱「光棍節」嘅「雙十一」（１１月１１日）以優惠價搶購。

神州「雙十一」展現神州人強勁嘅消費力，舊年阿里巴巴「雙十一」銷量達到２１３５億人

仔嘅新高，按年增長達兩成七。所以可以趁依家落柯打嘅階段部署下啲手機股。



＊小米「雙十一」手機優惠期聽日開始＊



小米嘅「雙十一」優惠期喺聽日（７日）開始，每日連續推出兩項產品，包括今年嘅旗艦手

機小米９，售價由３６９９銀人仔減至３２９９銀人仔。除咗手機之外，小米其他家電系列都有

折扣，最多減４００銀。睇番舊年小米喺雙十一嘅「戰績」，小米新零售全渠道支付金額達到

５２﹒５１億人仔，多過前年喺淘寶旗下天貓旗艦店嘅２４﹒６４億人仔逾一倍。

除咗小米可以趁「雙十一」前夕炒一炒之外，其他手機設備股一樣有潛力，因為手機出貨量

增加，手機設備股亦自然水漲船高。舊年天貓公布嘅十大暢銷手機品牌入面，最多人買嘅就係蘋

果，其中旗艦新機「唉瘋」ＸＳ Ｍａｘ最搶手；而華為都係排第二。再加上嚟緊第四季就係傳

統銷售旺季，花旗國嘅感恩節、黑色星期五同聖誕節亦快到，相信可以進一步帶動蘋果今年嘅銷

情，有利蘋果手機聲學設備嘅核心供應商瑞聲科技（０２０１８）嘅前景。



＊手機出貨量復甦，５Ｇ係下一個戰場＊



根據最新嘅行業數據，第三方調查公司Ｃａｎａｌｙｓ公布，全球第三季智能手機出貨量達

到３﹒５２億部，按年增加１巴仙，係兩年以來第一次出現增長。其中，三星出貨量最高，按年

增加一成一至７８９０萬部，而華為緊隨其後，按年增長兩成九至６６８０萬部。

上星期神州宣布正式開啟５Ｇ商用，各大電訊商都公布咗服務計劃，有機會帶動新一輪換機

潮，而有出５Ｇ手機嘅廠商就更大機會受惠。喺神州呢個孖屐上，華為５Ｇ領先神州同業，加上

Ｃａｎａｌｙｓ嘅數據顯示，華為今年第三季嘅市佔率創新高，達到四成二，絕對有資格喺出年

５Ｇ元年分一杯羹。以華為作為最大客戶嘅手機鏡頭供應商舜宇光學（０２３８２）可望繼續向

上！



＊瑞聲抵過舜宇，阿臣部署業績後買入＊



阿臣認為，小米都係短期炒區間，再上升水位有限，唔夠手機設備股升幅潛力咁大。而咁多

隻手機設備股入面，瑞聲嘅預測市盈率比較低，大約２１﹒４倍，而舜宇有３７﹒１倍，丘鈦（

０１４７８）亦有２５﹒３倍。但要留意嘅係，瑞聲星期五（８日）就放榜，但大行普遍對佢嘅

季績都唔太睇好，所以阿臣打算趁佢績後回落返５０銀樓下再買。

另外，阿臣上星期抽到一手中手游（００３０２），喺上市當日就喺３蚊走咗，唔計手續費

賺咗３４０銀，夠飲餐茶。



表列截至１１月６日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １４﹒５４ ２９０８０

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒３８ １５３８０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １０９７﹒００ １０９７０

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股票市值 ： ５５４３０元

剩餘現金 ：約１１００４２元

組合淨值 ：約１６５４７２元

組合本月收益表現： ＋０﹒５％（截至上月底止組合淨值：１６４６７１元）

組合累計收益表現： ＋５７﹒６％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

