《真知灼見－溫灼培》金價１５００美元如何看待？

《真知灼見》世界黃金協會（ＷＧＣ）周三（６日）公開其第三季全球黃金供求報告。報告

中顯示，全球２０１９年第三季黃金的總需求量１１０７﹒９噸，相比第二季的１１４１﹒８噸

減少３３﹒９噸或約３％。但如以按年比卻仍增加２﹒７％。



＊全球上季黃金投資需求大增＊



第三季的數字實在有點令人喜出望外。眾所週知，印度於７月初開始便加徵黃金入口關稅，

由１０％增至１２﹒５％。而中國第三季經濟增長亦放慢至６％。中印均屬黃金需求大國，這一

切數據均可視為不利黃金需求因素。但實際數字顯示，第三季全球黃金總需求量只見輕微下跌。

當中值得留意是首飾需求雖見按季大跌１３％，但投資需求卻按季大增３７％。而於第三季竟出

現少有的投資與飾金需求量不相上下情況（投資需求為４０８﹒６噸，飾金需求為４６０﹒９噸

），這明顯顛倒了過去慣例，飾金需求通常佔整體黃金需求的一半，而投資需要只佔約三成。而

相信亦為這一轉變，解釋了為何在飾金需求大減下，黃金整體需求未有出現顯著跌的原因。

至於大家最關心的中央銀行對黃金需求，於第三季只有１５６﹒２噸，按季大減７８噸。這

與過去市場一般所想，中央銀行在市場上大舉購金，並支撐著全球整體黃金需求的想法是不正確

。至於供應方面，第三季整體黃金供應為１２２２﹒３噸，與第二季的１２２７噸相差並不顯著

。



＊金價１４４０美元較大支持＊



按筆者計算，現貨金於第三季平均價為１４７４﹒０５美元（以路透社每天收市價計算），

較第二季平均價１３０８﹒６９美元明顯要高。第三季黃金的投資需求，不排除是為避險需求。

其大幅增加相信是與當時市場對中美貿易關系轉惡、擔心英國可能「硬脫歐」、中東局勢不穩及

各國加大寬鬆貨幣政策等因素有關。現在回看，上述利好第三季投資黃金需求的市場因素已一一

減退。例如中美快達成階段性貿易協議及英國「硬脫歐」機會降等，這可不利往後的黃金投資需

求。相反，影響著飾金需求的利淡因素如印度增加了黃金入口關稅及中印經濟轉弱等卻未見改善

。加上現貨金價現已靠近１５００美元水平，較第三季平均價要高。除非一些較第三季更嚴峻的

市場風險因素重現，料金價要企於１５００美元之上或難持久。

當然話說回來，由於各國的寬鬆貨幣政策於短期內也不似會轉變成收緊。加上中美貿易關系

常反覆無定，及市場擔心一些國家去美元化的行動將持續，使黃金的避險功能難真正完全減退。

料金價首個較大支持為１４４０美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

