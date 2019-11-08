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即市新聞

08/11/2019 13:09

《缸邊麗評－熊麗萍》人幣回勇房產變相升值，千億銷售內房具潛力

　　《缸邊麗評》中美貿易談判繼續傳出正面消息，目前似已為１２月簽約的選址問題進行討論
，令人民幣兌美元進一步升至６﹒９７６，內房股變相成為這一輪中美貿易談判的受惠板塊之一
，房企資產變相升值，加上１０月份銷售仍保持強勢。筆者仍認為大多數大型內房股表現依然較
遜色，年銷售金額千億元的內房股有望受惠於融資成本下降，更具盈利增長及投資潛力。
　
　　年銷售金額進軍千億元的內房股，包括中國奧園（０３８８３）及正榮地產（０６１５８）
，前者１月至１０月合同銷售額累計約８８６﹒２億元，增長３１％。全年有望突破１０００億
元。後者首九個月銷售金額９００億元，今年全年銷售總額料達１３００億元，加上早前已完成
多項發債，信貸評級亦被調高，有助降低融資成本。正榮地產納入ＭＳＣＩ中國指數。
　
＊禹洲息率料逾１０厘＊

　　禹洲地產（０１６２８）有望明年達１０００億元銷售額，今年首１０個月合同銷售額
５８０﹒６９億元人民幣，較去年同期增長４４﹒６％，管理層預期今年全年銷售可達６７０億
元目標。集團物業發展主要在長三角區域、環渤海區域、華中區域、西南區域及粵港澳大灣區六
大都市圈。土地儲備總面積達到１９１８萬平方米，土地可售貨值約３４００億元。大灣區的土
地儲備佔總土儲約６％，目標３至５年大灣區土儲佔比及貢獻收入能達至雙位數。集團今年中期
息每股１２港仙，特別股息３港仙，由於今年上市１０周年，估計末期亦有望派特別股息，股息
率料逾１０厘，預期市盈率不足４倍，股值及息率均具吸引。
　
　　半新股中梁控股（０２７７２），今年１０月份集團合約銷售金額１４０億元，首１０個月
合約銷售金額１１４５億元，７月中以５﹒５５元招股上市，急升後回落至５元水平整固，上月
終打破橫行區，現價５﹒８元仍只較招股價高不足一成，適合進取投資者博股價逐步回升。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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