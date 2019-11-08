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即市新聞

08/11/2019 17:24

《台股攻略－馮偉明》台股持續下跌，失守１１６００點大關

　　《台股攻略》中美有望分階段取消關稅，台股今日（８日）開高收低，加權指數跌
２７﹒０２點，收１１５７９﹒５４點，成交金額為新台幣１３４３﹒３億元。
　　今日指數高開１４﹒３３點，初段由大立光及鴻海領軍，台指最高一度升至
１１６４２﹒４１點，但台積電權重遭ＭＳＣＩ下調，股價走跌，加上高位有沽壓，指數最終跌
破１１６００點大關和５天平均線。大立光收市升２﹒０４％，收新台幣４７６０元，鴻海亦小
升０﹒１１％、收新台幣９０﹒０元，台積電則下挫１﹒１３％、收新台幣３０５﹒５元。
ＭＳＣＩ公布季度調整，被納入的成分股中，力山大升７％，鈺齊─ＫＹ升超過３％，股價再創
新高，瀚宇博、喬山及新唐升超過２％，立積緯穎及嘉泥亦有１％以上升幅。聯發科則跌
２﹒５９％，統一、日月光投控、光寶科及和泰車等均跌超過１％，開發金、遠東新及台塑四寶
等亦下跌。
　　整體來說，台股連續兩日高位回吐，短線可能會出現阻力，中美關稅消息及美元強弱將影響
大市走向。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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