《品中資－羅國森》潮流興生仔，錦欣「生得逢時」

《品中資》雖然說，今年的新股熱潮大概是由１０月份開始，但其實，今年６月份上市的一

批新股，當中的熱度和實力似乎比最近一批新股有過之而無不及。

我所指的是中煙香港（０６０５５）（下稱中煙）、瀚森製藥（０３６９２）（下稱瀚森）

和今日我品評的錦欣生殖（０１９５１）（下稱錦欣）。論股價表現，當然是夾香港第一煙股身

份的中煙最勁，上市不足半年，股價升了３倍。而瀚森和今日品評的錦欣，股價也不弱，兩者都

升了約七成。

如果論業務獨特性，雖然中煙是香港首隻煙草股，但這個業務由來已久，我甚至認為有點

「夕陽」味道，因為反吸煙是個大潮流。至於瀚森則是另一隻藥股而已；因此，我覺得，錦欣才

是最有賣點的一隻！

事實上，錦欣也是香港首隻「生仔股」，而且，隨著人口老化，很多地方都由控制生育，慢

慢變成鼓勵生育，中國就是最明顯的一個國家。

過去一段長時間，內地都是計劃生育的（一孩政策），但從２０１５年起已經放開，全面鼓

勵國民生育兩個嬰孩（二胎政策）。只可惜，國家不想你生育可能較容易，但到國家想你生育的

時候，又未必可以「話生就生」吧！

因為過去幾十年，晚婚趨勢增加，女性卵巢功能隨年齡下降，不孕症患者數量也相應增加，

加上中國２５歲以下人工流產數年逾１３００萬，後遺症包括不孕。因此，近年輔助生育市場在

內地就大行其道。

過去，內地主要是由政府醫院提供輔助生育服務，而且價格受限制，但國家發改委在

２０１６年發布《推進醫療服務價格改革的意見》中，放開了「特需醫療」的價格，間接造就私

營輔助生殖服務公司的發展。



＊輔助生育市場門檻高＊



現時在內地，輔助生育技術受嚴格監管，政府只向三級醫院發放新的牌照。而內地民營的輔

助生育機構只有３５間，入行門檻頗高，即是說，雖然市場競爭存在，但也是「可控」的。

對於基層市民來說，如果需要輔助生育服務，雖然輪候時間較長，也被逼要揀政府醫院，因

為私營的輔助生育服務，以錦欣的收費為例，一個「取卵」周期的收費，大約要５萬元人民幣。

換句話說，錦欣的服務對象主要是一班已經富起來，又或者正在冒起的中產階層。我自己形容，

錦欣絕對是一隻「內需股」，而且，也是有政策扶持的內需股。

說到這裡，是時候簡介一下何謂輔助生育了。所謂輔助生育，最主要有兩種治療方案：

（ｉ）人工受精（ＡＩ），可通過夫精人工授精（ＡＩＨ）或供精人工授精（ＡＩＤ）進行；及

（ｉｉ）ＩＶＦ技術，通過常規體外受精及胚胎移植（ＩＶＦ－ＥＴ）或以卵細胞漿內單精子注

射（ＩＣＳＩ）進行ＩＶＦ達至受精。

大家要把注意力集中在ＩＶＦ（Ｉｎ Ｖｉｔｒｏ Ｆｅｒｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ，中文一

般稱為體外人工受孕），因為錦欣的主要業務就是為客人提供體外人工受孕，而評估人工受孕服

務的質素，主要是看它的成功率。

錦欣２０１８年的ＩＶＦ成功率是５４％，高於全國平均的４５％。事實上，錦欣是內地最

大的民營輔助生育機構，２０１８年在中國輔助生殖服務市場中排名第三（首兩位都是國營機構

），合共進行了２０９５８個體外受精取卵週期，市場份額約為３﹒１％。

錦欣現時擁有和經營成都西囡婦科醫院，以及深圳巿中山泌尿外科醫院，並共同管理成都錦

江區婦幼保健院生殖中心。值得一提的是，錦欣於去年１２月，收購了美國的ＨＲＣ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（管理ＨＲＣ Ｍｅｄｉｃａｌ），將業務延伸到美國。ＨＲＣ

Ｆｅｒｔｉｌｉｔｙ在美國輔助生殖服務市場排名前五位。



＊透過收購拓展美國市場＊



不要以為錦欣在這一刻就想衝出中國，其實，她收購這家美國公司，是因為很多中國客戶，

特別是相對富裕的一群，都喜歡去美國接受人工受孕。在內地造人工受孕，費用只是幾萬元人民

幣，但同一個技術，在美國做就要幾萬元美金呢！

當然，另一個原因是，在美國造人工受孕，成功率可能比內地還要高。以ＨＲＣ為例，她們

的成功率是６２％，難怪她是最多中國人幫襯的美國輔助生育機構之一了。

不用說，錦欣絕對是一隻概念獨特，增長快速的優質股，但自她上市後，股價已經升了七成

（６月２５日上市，招股價８﹒５４元，昨日（６日）收報１４﹒５２元），現在還值得追入嗎

？

上市後，錦欣公布了首個業績（２０１９年的中期業績），營業額大增九成至７﹒９億元，

盈利更大增１﹒５倍至１﹒７億元，確實是高增長股。

但即使錦欣全年可賺５億元，２０１９年的市盈率也達６０多倍。如果明年盈利可以再翻一

番，２０２０年的市盈率仍高達３０倍。

當然，錦欣會透過併購繼續拓展內地和海外業務，因此，她的高增長勢頭應該可以持續幾年

。面對現在的股價水平，如果要等她回落才買，有時又可能等不到。因此，如果大家也看好此股

，不妨在現水平先買一手。若她的股價回落，便可以正式開始收集。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

