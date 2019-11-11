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即市新聞

11/11/2019 17:27

《小傳日記》示威持續出路遙，魚缸翻身機會渺？

　　《小傳日記》花旗國同神州嘅關稅問題存在暗湧，花旗國總統特朗普話，仲未同意會唔會取
消對神州商品嘅關稅，加上今早香江有示威者堵塞交通，造成路面同鐵路交通出現混亂，以及警
方喺行動中開真槍制伏示威者，市面氣氛緊張。魚缸低開２８９點報２７３６１點，並已經係全
日最高位，本地磚頭佬同錢莊佬捱沽。另外，神州１０月居民消費價格（ＣＰＩ）按年升３﹒８
巴仙，高過預期，Ａ股急跌，亦加劇香江孖屐跌勢，半日已經跌近６００點。
　　示威活動持續，警方喺多區包括中環施放催淚彈驅散示威者同群眾，下晝返嚟魚缸跌幅加深
，幅度一度擴大至８２０點報２６８３０點，失守２５０天線（約２７４２３點）、１０天線（
約２７２８０點）、１００天線（約２７０１０點）同２０天線（約２６９９８點）。最終，魚
缸跌７２４點或近３巴仙，報２６９２６點，主板成交８６５﹒６１億銀，較上日增加近９巴仙

　　國貨報１０６１３，跌２６８點或跌逾２巴仙。石藥（０１０９３）升近半巴仙，報
２１﹒０５銀，係唯一上升嘅藍戰士。
　　Ａ場急回，上證指數報２９０９，跌５４點，險守兩千九；深成指數報９６８０，跌２１４
點，兩市成交近４２３０億人仔。
　　大隻藍戰士重挫，ＱＱ（００７００）軟逾１巴仙，報３２３銀；生發發（００３８８）跌
逾３巴仙，報２４６﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）走低逾３巴仙，報７９﹒６銀；神州移動
（００９４１）撻低逾２巴仙，報６２﹒７５銀；建行（００９３９）瀉逾３巴仙，報６﹒２７
銀。

＊困局料難解磚頭佬謝晒，經濟向下走錢莊等人救＊
　
　　社會示威活動加劇，重挫本地磚頭佬。九倉置業（０１９９７）挫近半成，報４４﹒３５銀
；新世界（０００１７）瀉逾４巴仙，報１１﹒０２銀；新地（０００１６）跌逾４巴仙，報
１１２銀；太古地產（０１９７２）走低逾半成，報２３﹒７５銀；太Ａ（０００１９）收
７２﹒６５銀插水逾５巴仙；港鐵（０００６６）多個地鐵站停站，跣低逾３巴仙，報
４３﹒６５銀。
　　示威持續左幾個月都未見有平息跡象，對本地經濟嘅負面料會逐步浮現，作為百業之母嘅錢
莊當然都無運行，大象（００００５）滑近２巴仙，報５９銀；小象（０００１１）急挫近３巴
仙，報１６５﹒２銀；東亞（０００２３）跌近３巴仙，報１８﹒５銀；中銀香江
（０２３８８）走低逾３巴仙，報２７﹒３５銀；渣打（０２８８８）跟跌２巴仙，報７１﹒６
銀。

＊神州唔補貼車佬向下跌，人仔近七算內房股價損＊

　　今日突然有消息流出，傳神州再削減對電動車嘅補帖，雖然消息唔知真定假，但車佬先潛水
定定驚先！比亞迪（０１２１１）首當其衝急跌近３巴仙，報３８﹒３５銀；吉利
（００１７５）跟跌近３巴仙，報１５﹒１２銀；華晨（０１１１４）挫逾４巴仙，報８﹒９１
銀；廣汽（０２２３８）潛近３巴仙，報８﹒４９銀；長城汽車（０２３３３）跪低近４巴仙，
報６﹒５８銀。
　　明明貿易協議差唔多可以簽，早幾日侵侵（特朗普）又話「我無講過減關稅」，人仔今日應
聲又要跌百幾點子，貼近七算，內房佬又要捱沽。中海外（００６８８）跌近３巴仙，報
２６﹒３銀；融創（０１９１８）直插逾３巴仙，報３７銀；華潤置地（０１１０９）同樣跪低
近４巴仙，報３３﹒７銀；碧桂園（０２００７）潛近４巴仙，報１１﹒１２銀；「四條三」恆

（０３３３３）急瀉逾近半成，報１９﹒０４銀。

＊美否認撤稅出口股急退，毛利料續跌瑞聲股價洩＊

　　侵侵一句無同意話撤對華關稅，今日一班出口佬都洩晒氣，齊齊跌落嚟。利豐
（００４９４）趴低逾６巴仙，報０﹒８７銀；耐世特（０１３１６）挫近４巴仙，報７﹒７４
銀；申洲國際（０２３１３）亦挫近４巴仙，報１０４﹒９銀；創科實業（００６６９）跌３巴
仙，報６０﹒６５銀；德昌電機（００１７９）軟逾１巴仙，報１７﹒３６銀。
　　瑞聲（０２０１８）上個禮拜份成績表都亮麗，但係一眾大行都唔睇好佢之後嘅毛利率，高
佬就話佢擴張毛利率較低嘅業務，相信未來毛利率會跌，仲削價超一成，全日插水逾５巴仙，報
４８﹒８銀，為跌幅最大藍戰士。其他手機佬今日表現較弱，富智康（０２０３８）急挫逾６巴
仙，報１﹒０６銀；比亞迪電子（００２８５）跌近５巴仙，報１４﹒１銀；舜宇
（０２３８２）滑過３巴仙，報１２６﹒４銀；丘鈦科技（０１４７８）插近４巴仙，報
１０﹒４８銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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