《小傳日記》示威持續出路遙，魚缸翻身機會渺？

《小傳日記》花旗國同神州嘅關稅問題存在暗湧，花旗國總統特朗普話，仲未同意會唔會取

消對神州商品嘅關稅，加上今早香江有示威者堵塞交通，造成路面同鐵路交通出現混亂，以及警

方喺行動中開真槍制伏示威者，市面氣氛緊張。魚缸低開２８９點報２７３６１點，並已經係全

日最高位，本地磚頭佬同錢莊佬捱沽。另外，神州１０月居民消費價格（ＣＰＩ）按年升３﹒８

巴仙，高過預期，Ａ股急跌，亦加劇香江孖屐跌勢，半日已經跌近６００點。

示威活動持續，警方喺多區包括中環施放催淚彈驅散示威者同群眾，下晝返嚟魚缸跌幅加深

，幅度一度擴大至８２０點報２６８３０點，失守２５０天線（約２７４２３點）、１０天線（

約２７２８０點）、１００天線（約２７０１０點）同２０天線（約２６９９８點）。最終，魚

缸跌７２４點或近３巴仙，報２６９２６點，主板成交８６５﹒６１億銀，較上日增加近９巴仙

。

國貨報１０６１３，跌２６８點或跌逾２巴仙。石藥（０１０９３）升近半巴仙，報

２１﹒０５銀，係唯一上升嘅藍戰士。

Ａ場急回，上證指數報２９０９，跌５４點，險守兩千九；深成指數報９６８０，跌２１４

點，兩市成交近４２３０億人仔。

大隻藍戰士重挫，ＱＱ（００７００）軟逾１巴仙，報３２３銀；生發發（００３８８）跌

逾３巴仙，報２４６﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）走低逾３巴仙，報７９﹒６銀；神州移動

（００９４１）撻低逾２巴仙，報６２﹒７５銀；建行（００９３９）瀉逾３巴仙，報６﹒２７

銀。



＊困局料難解磚頭佬謝晒，經濟向下走錢莊等人救＊



社會示威活動加劇，重挫本地磚頭佬。九倉置業（０１９９７）挫近半成，報４４﹒３５銀

；新世界（０００１７）瀉逾４巴仙，報１１﹒０２銀；新地（０００１６）跌逾４巴仙，報

１１２銀；太古地產（０１９７２）走低逾半成，報２３﹒７５銀；太Ａ（０００１９）收

７２﹒６５銀插水逾５巴仙；港鐵（０００６６）多個地鐵站停站，跣低逾３巴仙，報

４３﹒６５銀。

示威持續左幾個月都未見有平息跡象，對本地經濟嘅負面料會逐步浮現，作為百業之母嘅錢

莊當然都無運行，大象（００００５）滑近２巴仙，報５９銀；小象（０００１１）急挫近３巴

仙，報１６５﹒２銀；東亞（０００２３）跌近３巴仙，報１８﹒５銀；中銀香江

（０２３８８）走低逾３巴仙，報２７﹒３５銀；渣打（０２８８８）跟跌２巴仙，報７１﹒６

銀。



＊神州唔補貼車佬向下跌，人仔近七算內房股價損＊



今日突然有消息流出，傳神州再削減對電動車嘅補帖，雖然消息唔知真定假，但車佬先潛水

定定驚先！比亞迪（０１２１１）首當其衝急跌近３巴仙，報３８﹒３５銀；吉利

（００１７５）跟跌近３巴仙，報１５﹒１２銀；華晨（０１１１４）挫逾４巴仙，報８﹒９１

銀；廣汽（０２２３８）潛近３巴仙，報８﹒４９銀；長城汽車（０２３３３）跪低近４巴仙，

報６﹒５８銀。

明明貿易協議差唔多可以簽，早幾日侵侵（特朗普）又話「我無講過減關稅」，人仔今日應

聲又要跌百幾點子，貼近七算，內房佬又要捱沽。中海外（００６８８）跌近３巴仙，報

２６﹒３銀；融創（０１９１８）直插逾３巴仙，報３７銀；華潤置地（０１１０９）同樣跪低

近４巴仙，報３３﹒７銀；碧桂園（０２００７）潛近４巴仙，報１１﹒１２銀；「四條三」恆

大

（０３３３３）急瀉逾近半成，報１９﹒０４銀。



＊美否認撤稅出口股急退，毛利料續跌瑞聲股價洩＊



侵侵一句無同意話撤對華關稅，今日一班出口佬都洩晒氣，齊齊跌落嚟。利豐

（００４９４）趴低逾６巴仙，報０﹒８７銀；耐世特（０１３１６）挫近４巴仙，報７﹒７４

銀；申洲國際（０２３１３）亦挫近４巴仙，報１０４﹒９銀；創科實業（００６６９）跌３巴

仙，報６０﹒６５銀；德昌電機（００１７９）軟逾１巴仙，報１７﹒３６銀。

瑞聲（０２０１８）上個禮拜份成績表都亮麗，但係一眾大行都唔睇好佢之後嘅毛利率，高

佬就話佢擴張毛利率較低嘅業務，相信未來毛利率會跌，仲削價超一成，全日插水逾５巴仙，報

４８﹒８銀，為跌幅最大藍戰士。其他手機佬今日表現較弱，富智康（０２０３８）急挫逾６巴

仙，報１﹒０６銀；比亞迪電子（００２８５）跌近５巴仙，報１４﹒１銀；舜宇

（０２３８２）滑過３巴仙，報１２６﹒４銀；丘鈦科技（０１４７８）插近４巴仙，報

１０﹒４８銀。請請！



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