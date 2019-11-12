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即市新聞

12/11/2019 07:48

《日出而作》道指反覆僅升１０點，歐洲股市個別發展，美元偏軟

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７６９１．４９　升　　１０．２５點╱０．０４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０８７．０１　跌　　　６．０７點╱０．２０％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８４６４．２８　跌　　１１．０４點╱０．１３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３２８．５４　跌　　３０．８４點╱０．４２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１９８．３７　跌　　３０．１９點╱０．２３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８９３．８２　升　　　４．１２點╱０．０７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０７，歐元兌美元１．１０３７

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