《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７６９１．４９ 升 １０．２５點╱０．０４％
標普５００ ３０８７．０１ 跌 ６．０７點╱０．２０％
納斯達克 ８４６４．２８ 跌 １１．０４點╱０．１３％
倫敦富時１００ ７３２８．５４ 跌 ３０．８４點╱０．４２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１９８．３７ 跌 ３０．１９點╱０．２３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８９３．８２ 升 ４．１２點╱０．０７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０７，歐元兌美元１．１０３７
12/11/2019 07:48
《日出而作》道指反覆僅升１０點，歐洲股市個別發展，美元偏軟
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７６９１．４９ 升 １０．２５點╱０．０４％
標普５００ ３０８７．０１ 跌 ６．０７點╱０．２０％
納斯達克 ８４６４．２８ 跌 １１．０４點╱０．１３％
倫敦富時１００ ７３２８．５４ 跌 ３０．８４點╱０．４２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１９８．３７ 跌 ３０．１９點╱０．２３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８９３．８２ 升 ４．１２點╱０．０７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０７，歐元兌美元１．１０３７
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