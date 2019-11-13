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13/11/2019 07:47

《日出而作》特朗普批儲局減息慢，金價再創三個月低，東鐵綫停駛

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　　２７６９１．４９　　　　　　　持平
　　　　　　　　標普５００　　　　　　　３０９１．８４　升　４．８３點╱０．１６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　　８４８６．０９　升２１．８１點╱０．２６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　　７３６５．４４　升３６．９０點╱０．５０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　　１３２８３．５１　升８５．１４點╱０．６５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　　５９１９．７５　升２５．９３點╱０．４４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．９０，歐元兌美元１．１０１０

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