《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７６９１．４９ 持平
標普５００ ３０９１．８４ 升 ４．８３點╱０．１６％
納斯達克 ８４８６．０９ 升２１．８１點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７３６５．４４ 升３６．９０點╱０．５０％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８３．５１ 升８５．１４點╱０．６５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９１９．７５ 升２５．９３點╱０．４４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．９０，歐元兌美元１．１０１０
13/11/2019 07:47
《日出而作》特朗普批儲局減息慢，金價再創三個月低，東鐵綫停駛
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７６９１．４９ 持平
標普５００ ３０９１．８４ 升 ４．８３點╱０．１６％
納斯達克 ８４８６．０９ 升２１．８１點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７３６５．４４ 升３６．９０點╱０．５０％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８３．５１ 升８５．１４點╱０．６５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９１９．７５ 升２５．９３點╱０．４４％
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