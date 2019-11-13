《午市前瞻》中美關係反覆及本地事件升溫，料港股下試２６０００

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普指若中美短期內未能達成協議，便大幅調高對

中國的關稅，美股隔晚（１２日）表現靠穩，道指平收，標指及納指則續創新高。受示威活動影

響，本港連續第三日出現上班混亂情況，港股今早低開３０４點，報２６７６１點，一口氣失守

二萬七關口、２０天線（約２７０２３點）及１００天線（約２６９７７點）。受本地地產股及

友邦（０１２９９）沽壓重拖累，港股跌幅擴大，最多挫５８３點報２６４８２點，並跌穿五十

天線（約２６６４１點）。港股半日收報２６５８７點，跌４７７點或跌１﹒７６％，主板成交

４３５﹒５１億元。國企指數報１０５３７點，跌１５４點或跌１﹒４４％。

Ａ股走勢表現不一，上證綜指報２９１０點，跌４﹒２７點或跌０﹒１５％，成交８４８﹒

５９億元人民幣。深成指報９６９０點，升２０﹒０２點或升０﹒２１％，成交１２３４﹒０９

億元人民幣。

重磅股方面，今日公布業績的騰訊（００７００）績前隨大市走軟，中午收跌０﹒３％，報

３２９﹒２元；友邦失守８０元大關，報７７﹒５５元，跌３﹒４８％；中移動（００９４１）

跌１﹒６７％，報６１﹒７元；港交所（００３８８）跌穿２０天線（２４４﹒８６元）及２５

０天線（２４７﹒０５元），半日跌１﹒７８％，報２４３元。

另外，近日美國豬價罕見上漲，萬洲（００２８８）逆市造好，半日升０﹒７１％領漲藍籌

，報８﹒５５元。



＊本港示威持續，地產、銀行股急挫＊



本港連續第三日有示威活動，本地地產股整體受壓。新世界（０００１７）暫四連跌，半日

挫５﹒０９％，報１０﹒４４元，為表現最差藍籌；信置（０００８３）同樣四連跌，半日走低

３﹒７２％，報１１﹒３８元；九置（０１９９７）暫連跌五日，半日跌３﹒５３％，報４２﹒

３元；新地（０００１６）跌３﹒３％，報１０８﹒４元；恆地（０００１２）跌３％，報３７

﹒２元。

本地銀行股見回吐，恆生（０００１１）挫２﹒５３％，報１６１﹒７元；中銀（０２３８

８）走低２﹒３７％，報２６﹒８元；東亞銀行（０００２３）軟１﹒８４％，報１８﹒１４元

；渣打（０２８８８）低收１﹒４％，報７０﹒５元；匯控（００００５）跌１﹒３５％，報５

８﹒２５元。



＊市況不穩，金礦、醫藥股有吸納＊



本港社會混亂，資金換馬至金股避險。山東黃金（０１７８７）逆市漲１﹒８８％，報１６

﹒３元；招金（０１８１８）升１﹒５９％，報８﹒３１元；恆興黃金（０２３０３）走高０﹒

７％，報４﹒３２元；紫金（０２８９９）靠穩無升跌，報２﹒９元。

而被視為防守性較強的醫藥股亦有吸納，藥明康德（０２３５９）揚２﹒６１％，報９８﹒

２５元；翰森製藥（０３６９２）升１﹒２４％，報２４﹒４５元；聯邦制藥（０３９３３）升

０﹒４％，報４﹒９７元；中生製藥（０１１７７）低見１１元後有吸納，半日倒升０﹒５３％

，報１１﹒３４元；綠葉製藥（０２１８６）升０﹒３２％，報６﹒３３元。



＊啤酒股續有承接，人幣弱濠賭、航空股受壓＊



Ａ股啤酒股繼續有追捧，本港上市的同業亦見上升。青島啤酒（００１６８）再飆５﹒３６

％，報５２﹒０５元；華潤啤酒（００２９１）微升０﹒４６％，報４３﹒９５元；百威亞太（

０１８７６）及香港生力啤（００２３６）均無升跌，分別報２８﹒７５元及１﹒０３元。

近期人民幣轉弱，今早跌穿７﹒０２兌一美元水平，濠賭股走低。澳博（００８８０）下挫

２﹒０３％，報８﹒２元；永利（０１１２８）低收１﹒７３％，報１７﹒０４元；銀娛（００

０２７）軟１﹒７７％，報５２﹒７５元。中資航空股同樣受累，國航（００７５３）滑２﹒３

４％，報７﹒１１元；南航（０１０５５）跌２﹒１５％，報５﹒０１元；東航（００６７０）

軟０﹒９８％，報４﹒０５元。



＊張智威：大市變數較多，避險可入藍籌公用股＊



美國總統特朗普表示中美正接近達成第一階段貿易協議，但沒有提及協議相關細節，令大市

方向不明。加上本地社會事件升溫，港股今早急挫逾５００點。信誠證券聯席董事張智威對《經

濟通通訊社》表示，影響今早港股急挫主要還是中美問題及本地事件。若中美首階段協議不達成

，１２月開徵的關稅仍會如期生效，令中美關係更嚴峻。而近日本地事件越演越激烈，亦是導致

恆指連日下挫的因素。認為短期恆指走勢仍然偏弱，有機會跌至２６０００點才見支持。

騰訊（００７００）將於今日收市後公布季績，張智威認為其季績難有驚喜，因最近其遊戲

業務增長開始偏弱，相信績後騰訊對大市難有支撐作用；加上阿里巴巴即將來港上市，更會進一

步減弱騰訊的影響，分走其部分資金。而面對反覆的大市，建議投資者可以現價買入藍籌公用股

避險，例如煤氣（００００３），中電（００００２），兩者在恆指有較大下跌時，表現都是相

對穩定。（ｆｚ、ｋｓ）

