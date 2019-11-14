《缸邊嫺談－黃惠嫺》建滔積層板受惠５Ｇ商用及鼓勵家電汽車消費

《缸邊嫺談》截至２０１９年６月３０日止六個月，建滔積層板（０１８８８）今年上半年

的收入同比下跌２１﹒２％至７６﹒３２億元。收入下跌主要由於覆銅面板的平均單價下跌，以

及物業交付單位數目下跌所影響。其中，佔集團整體收入９１﹒５％的覆銅面板分部，今年上半

年的收入同比下跌２２﹒１％至６９﹒８１億元，分部溢利同比下跌４７％至９﹒８１億元；佔

集團整體收入５﹒３％的物業分部，上半年的收入跌３６﹒４％至４﹒０６億元，分部溢利跌

３９﹒５％至１﹒８７億元；佔集團整體收入３﹒２％的投資分部，上半年的收入同比增長

１﹒９５倍至２﹒４５億元；分部溢利同比增長２﹒１６倍至２﹒４４億元。



＊覆銅板需求將會回升＊



覆銅面板需求回升，主要由於５Ｇ建設及國內鼓勵家電、汽車消費所帶動。隨著５Ｇ商用牌

照的發放，商用漸近，５Ｇ網絡年代的通信、消費電子以及汽車電子等領域將會發生變化，基站

加快建設從而帶動相應覆銅面板行業的需求。

除５Ｇ基站的建設能帶動到覆銅面板需求之外，由４Ｇ升級到５Ｇ智能手機亦會帶動覆銅面

板的需求。根據國際數據公司（「ＩＤＣ」）預計，２０２０年智能手機的出貨量同比將會回復

增長至１﹒６％。而明年的增長主要來自於５Ｇ網絡的商用。而根據Ｃａｎａｌｙｓ預測，未來

５年，全球５Ｇ手機出貨量將達到１９億部，其複合年均增長率達到１７９﹒９％。屆時手機覆

銅面板將進入高速發展期。

２０１９年１月２９日，發改委、工信部、財政部等十部門聯合印發《進一步優化供給推動

消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（２０１９年）》，提出６個方面、２４項政策

，促進汽車、家電更新換代，改善住房、養老、育兒條件，更好滿足高品質消費需求。到８月

２７日時，國務院辦公廳印發了《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，其中便指出要求釋

放汽車消費潛力。而覆銅面板最終應用於電腦、通訊設備、消費電子、汽車電子等眾多領域，相

信在國家的消費政策及５Ｇ建設的推動下，集團的覆銅面板銷售將會重回正增長。



＊強化垂直整合生產＊



根據Ｐｒｉｓｍａｒｋ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＬＬＣ的最新研究報告，集團連續十四年穩踞

全球覆銅面板市場第一位，全球市場佔有率為１４％。隨著通訊速度的升級，電子產品、家電及

汽車消費將會增加。集團已積極部署增添產能，計劃在廣東省連州市的銅箔廠增加產能，每月增

產銅箔１２００噸；在江門市增加生產線，增加環氧玻璃纖維覆銅面板每月４０萬張，進一步強

化垂直整合生產模式。為滿足５Ｇ時代對高階覆銅面板產品需求以及海外市場拓展的需要，集團

位於廣東省清遠市和韶關市，以及泰國的覆銅面板廠將於今年分階段增加產能，可望推動覆銅面

板部門進入新的增長周期。相信隨著５Ｇ進入商用，基站的建設及智能產品的升級換代將會帶動

覆銅面板的需求，加上國內鼓勵家電及汽車消費，這將會進一步提升集團在覆銅面板的銷售。投

資者可考慮於７﹒５元附近的位置增持或吸納，中長線目標價為９﹒３７元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

