《投資觀點－施宏毅》兩項ＲＯＡ的應用

《投資觀點》資產報酬率（ＲＯＡ）是用以評估企業運用資產的獲利能力。只要了解資產報

酬率，便能有效分析企業的資產運用效率、盈利的穩健性，有助投資者選出具長線投資價值的公

司，增加投資組合獲利的機會。



計算上，資產報酬率的公式為 稅後淨利╱總資產Ｘ１００％；



在我們「資產負債表」的教學提及到，會計上的總資產等於資本和負債的總和。



公式以總資產作為分母，相等於以股東和舉債得來的資金來計算，衡量企業如何運用這些資

金配置資產，從中創造盈利的效益。這個比率越高，意味著企業能以每一分錢的資產創造越多利

潤，可視為運用資產的效率越高，反之亦然。



然而，高低是相對的，怎樣衡量比率是高是低？一般而言，比率的高低通常以市場利率和政

府債券息率比較。若然比率是低於的，股東大可投資在後者，賺取無風險回報，而非繼續投放資

本在企業。例如美國國債息率為３％，投資者便可以此為基準。若然資產報酬率亦不足３％，應

選擇國債，而不是冒上風險投資於企業。



說到這裏，新手投資者可能立刻使用「高資產報酬率」在眾多的企業中作出篩選，便會陷入

兩個常見的盲點！現在就讓我們一一拆解。



第一，以資產報酬率的絕對值來比較不同行業的企業，不能準確反映資產運用效率。有些產

業本身就是以「會計上的高資產」方式營運，例如銀行業。銀行是透過客戶存款，再進行借貸，

從中獲利。每當客戶存款便會推高資產基數，普遍銀行的資產報酬率會因而低於其它行業的。若

然投資者單單以資產報酬率的高低進行篩選，便會忽略了這些總資產值先天性高的企業。因此，

在分析資產報酬率時，需要與同業比較，便能在相同的比較點上分析企業運用資產的情況。



第二，不能單以一、兩年的數字來斷言企業的資產運用效率。經濟總有周期，企業能夠在不

同的時間點仍能創造利潤，這才是投資之選。若然資產報酬率在不同年度中時高時低，代表著企

業經不起經濟衰退的考驗，不能在逆市中創造利潤。因此，投資者觀察過往數據越長越好，如十

年的資產報酬率。如果企業能夠在經濟蓬勃或是衰退時，也能夠維持資產報酬率上升，可證明其

運用資產能力，適應到不同的經濟環境。



總括來說，資產報酬率越高，代表著企業運用資產盈利能力越強。投資者在篩選企業時，需

要以相同行業和長期的數據作出分析，從中尋找優質的企業。

《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

