《陸言堂－陳永陸》區選左右短期港股表現，中梁躋身港股通可低吸

《陸言堂》受到香港的局勢所影響，恆指持續顯著下跌，而現在最令人擔心的是，香港的問

題似乎沒有解決的跡象，而且絕大部分大學已宣布今個學期將會改為網上進行，學生不用再回校

上課，這反映出大學對現狀感到不安，甚至覺得短期難以解決。



不過更令人憂慮的是１１月２４日區議會選舉是否可以順利進行，因為如果因為現時的局勢

延遲或取消，那麼示威者的反彈可能會更大，令局勢可能進一步惡化，但如果區選繼續，那麼

１１月２４日會否出現混亂？又是另一個不明朗因素，所以未來約１０日的情況仍然不太明朗，

恆指短期的壓力相信會持續。



幸好的是阿里巴巴（０９９８８）仍然繼續上市計劃，同時資金又沒有大舉流出香港的情況

，所以恆指就算持續有壓力，相信應該不會大跌，但要有似樣的反彈或再現升勢，則一定要香港

的情況明朗才可，故可能要過了本月，如果區選可以順利舉行才可。



＊中梁控股前景看俏＊



個別股份可以留意中梁控股（０２７７２），其全資附屬公司上海中梁地產獲聯合信用評級

於本年度１１月８日給予「ＡＡ＋」的企業信貸等級，展望為「穩定」，而中梁地產是首次獲得

國內聯合評級機構給予「ＡＡ＋」信用等級，聯合評級認為，公司業務布局較廣，具有豐富的開

發經驗和產品類型，自２０１８年開始向二線城市進行區域轉型，以抵禦行業周期輪動所帶來的

風險。隨著公司在建和擬建項目的開發完成、實現銷售以及竣工交付面積和結轉收入的增長，相

信公司經營狀況將保持良好。



事實上，中梁控股於本年度８月已同時獲三家國際評級機構，即惠譽、穆迪及標準普爾給予

「Ｂ＋」、「Ｂ１」及「Ｂ＋」發行人信貸評級，反映集團正逐步穩固其在資本市場地位。而中

梁控股逐漸落實全國化布局，城市覆蓋由三四線轉移向二線城市，首１０個月新增土地二線城市

佔比５０％，同時公司首１０個月已完成全年銷售目標的８８％，累計合約銷售金額達１１４５

億元人民幣，按年增長４０％，已超過去年全年的銷售金額。



另外，中梁控股致力於優化財務結構並開拓融資渠道，於９月首發３億美元票據，獲近

２﹒５倍認購；自７月於港交所主板上市後４個月內，在１１月獲納入「恆生綜合大中型股指數

」成分股，並成功躋身「港股通」行列，充分體現了資本市場對集團信用的肯定及發展前景的信

心。在眾多利好因素支持，可趁近日隨大市調整，趁低吸納。《獨立股評人 陳永陸》

