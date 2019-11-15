《日出而作》阿里巴巴今招股，美參院啟動熱線加速表決港人權法案

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７７８１．９６ 跌 １．６３點╱０．０１％
標普５００ ３０９６．６３ 升 ２．５９點╱０．０８％
納斯達克 ８４７９．０２ 跌 ３．０８點╱０．０４％
倫敦富時１００ ７２９２．７６ 跌 ５８．４５點╱０．８０％
法蘭克福ＤＡＸ １３１８０．２３ 跌 ４９．８４點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９０１．０８ 跌 ６．００點╱０．１０％
﹡香港時間７：３１ａｍ美元兌日圓１０８．４４，歐元兌美元１．１０２４
15/11/2019 07:46
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《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７７８１．９６ 跌 １．６３點╱０．０１％
標普５００ ３０９６．６３ 升 ２．５９點╱０．０８％
納斯達克 ８４７９．０２ 跌 ３．０８點╱０．０４％
倫敦富時１００ ７２９２．７６ 跌 ５８．４５點╱０．８０％
法蘭克福ＤＡＸ １３１８０．２３ 跌 ４９．８４點╱０．３８％
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