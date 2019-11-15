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15/11/2019 07:46

《日出而作》阿里巴巴今招股，美參院啟動熱線加速表決港人權法案

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７７８１．９６　跌　　　１．６３點╱０．０１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０９６．６３　升　　　２．５９點╱０．０８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８４７９．０２　跌　　　３．０８點╱０．０４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２９２．７６　跌　　５８．４５點╱０．８０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１８０．２３　跌　　４９．８４點╱０．３８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９０１．０８　跌　　　６．００點╱０．１０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３１ａｍ美元兌日圓１０８．４４，歐元兌美元１．１０２４

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