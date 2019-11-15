《台股攻略－馮偉明》台股今日收復１１５００點

《台股攻略》台股今天（１５日）終場升７５﹒１８點，收１１５２５﹒６點，成交量為新

台幣１３０２億元。

美國白宮經濟顧問庫德洛稱，中美兩國接近達成首階段貿易協議，日、韓股市今日同步走揚

，港股亦跌深反彈。新台幣止貶回升，外資回頭買台股，今日各大類股齊揚。傳統產業股今日普

遍上揚，嘉泥前三季每股純益達２﹒３１元，股價表現強勁，升２﹒８３％，帶動台泥及亞泥同

步走高，整體水泥類股指數升１﹒９９％。電子股今日亦表現不錯，可成董事長洪水樹認為第四

季可望持續增長，並看好毛利率短期將回到３０％以上，吸引市場買盤積極湧入，股價升

７﹒３５％。造紙類股方面，永豐餘前三季每股純益超越去年整年度的０﹒８７元，股價升

４﹒５８％，帶動整體造紙類股指數升１﹒２２％。

台股短線仍面臨拉回修正壓力，惟偏多格局未有破壞。投資者操作上仍須留意５Ｇ概念的電

子元件股以及ＡＩ趨勢帶動下的ＩＣ設計等相關個股。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

