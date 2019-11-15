  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/11/2019 17:26

《台股攻略－馮偉明》台股今日收復１１５００點

　　《台股攻略》台股今天（１５日）終場升７５﹒１８點，收１１５２５﹒６點，成交量為新
台幣１３０２億元。
　　美國白宮經濟顧問庫德洛稱，中美兩國接近達成首階段貿易協議，日、韓股市今日同步走揚
，港股亦跌深反彈。新台幣止貶回升，外資回頭買台股，今日各大類股齊揚。傳統產業股今日普
遍上揚，嘉泥前三季每股純益達２﹒３１元，股價表現強勁，升２﹒８３％，帶動台泥及亞泥同
步走高，整體水泥類股指數升１﹒９９％。電子股今日亦表現不錯，可成董事長洪水樹認為第四
季可望持續增長，並看好毛利率短期將回到３０％以上，吸引市場買盤積極湧入，股價升
７﹒３５％。造紙類股方面，永豐餘前三季每股純益超越去年整年度的０﹒８７元，股價升
４﹒５８％，帶動整體造紙類股指數升１﹒２２％。
　　台股短線仍面臨拉回修正壓力，惟偏多格局未有破壞。投資者操作上仍須留意５Ｇ概念的電
子元件股以及ＡＩ趨勢帶動下的ＩＣ設計等相關個股。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里招股 宜孖展定現金認購?
FOCUS15/11/2019
【FOCUS】政府無能 港人自救
生財有道15/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：實彈加多人頭策略抽阿里
生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里巴巴今日起招股 每手入場費18989元
生財有道15/11/2019
【巴巴來了】「巨無霸」扯高拆息 勢增成交量利港交所
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金